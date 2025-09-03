Zbigniew Bogucki był gościem we wtorkowym wydaniu „Kropki nad i”. Szef Kancelarii Prezydenta mówił m.in. o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych oraz wojennych reparacjach od Niemiec.

Prezydent o reparacjach wojennych od Niemiec

Do tego tematu głowa państwa nawiązała podczas uroczystości rocznicowych związanych z wybuchem II wojny światowej. "Aby móc budować oparte o prawdę dobre partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam" - mówił prezydent.

Szef Kancelarii Prezydenta przepytuje Monikę Olejnik

Sprawa reparacji wojennych była powodem ostrego spięcia na antenie TVN24. W pewnej chwili Zbigniew Bogucki zaczął przepytywać Monikę Olejnik. "To jest polski interes, żeby wszyscy bez względu na to, z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo, tak? Należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec. Czy pani to powie?" - zapytał dziennikarkę TVN24.

Oburzenie Moniki Olejnik

Gospodyni „Kropki nad i” nie kryła oburzenia słowami szefa Kancelarii Karola Nawrockiego. "Jest pan arogancki, to bezczelne i aroganckie pytanie" - stwierdziła. "Proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Duda przez 10 lat nic nie zrobił w tej sprawie? Przez 10 lat nic się nie udało" - pytała.

W odpowiedzi szef Kancelarii Prezydenta odparł, że "jest to głęboka nieprawda". "Jak to nie głęboka nieprawda, skoro się nie udało?" - dopytywała dziennikarka TVN24. "To zagłuszanie nie powoduje, że pani ma rację" - odpowiedział Zbigniew Bogucki.

"Skrajna manipulacja"

Monika Olejnik nie kryła irytacji zachowaniem polityka. "Proszę państwa, udało się. Są reparacje. Tak uważa pan szef Kancelarii Prezydenta" - powiedziała. "To jest skrajna manipulacja, którą pani teraz robi i dziwię się. Chociaż właściwie się nie dziwię, że pani manipuluje" - ripostował współpracownik głowy państwa.

Życzenie Moniki Olejnik dla Karola Nawrockiego

Na koniec programu prowadząca "Kropki nad i" powiedziała, że "życzy Karolowi Nawrockiemu, aby udało mu się dużo załatwić podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych". "Dla pana też, żeby był pan mniej nerwowy" - rzuciła w stronę Zbigniewa Boguckiego.