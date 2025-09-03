Plotki o chorobie i śmierci Donalda Trumpa. W sieci aż huczało

Przez ostatni tydzień Donald Trump nie pojawiał się publicznie, co wywołało falę plotek i teorii w mediach społecznościowych. W sieci zaczęły krążyć nawet nieprawdziwe doniesienia o jego śmierci.

Frazy "is Trump dead" oraz "Trump dead" znalazły się w sobotę wśród najczęściej wyszukiwanych w Google. Ostatni raz prezydent USA był widziany w poniedziałek, gdy opuszczał Biały Dom ubrany w strój golfowy. Kilka dni wcześniej towarzyszył swojej wnuczce podczas wyjazdu do klubu golfowego w Wirginii.

Biały Dom stanowczo dementował pogłoski o chorobie czy śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam Trump publikował wpisy na platformie Truth Social, podkreślając, że "nigdy nie czuł się lepiej".

Donald Trump przerwał spekulacje na temat stanu zdrowia

Rzeczniczka Karoline Leavitt wyjaśniła z kolei, że widoczne na dłoniach siniaki są efektem częstych uścisków dłoni oraz stosowania aspiryny w ramach profilaktyki kardiologicznej. Już w lipcu podano do wiadomości, że prezydent USA cierpi na przewlekłą niewydolność żylną.

We wtorek Trump pojawił się publicznie po raz pierwszy. Podczas wystąpienia prezydent USA sprawiał wrażenie pełnego energii i w dobrej formie. – Doniesienia o moim zdrowiu to fake newsy – stwierdził, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że w czasie gdy nie pojawiał się publicznie, "pozostawał bardzo aktywny".

Dlaczego stan zdrowia Donalda Trumpa budzi takie emocje?

Stan zdrowia prezydenta USA zawsze jest kwestią strategiczną, budzącą ogromne zainteresowanie opinii publicznej. W przypadku Donalda Trumpa każde zdjęcie, nagranie czy plotka uruchamia falę komentarzy. Nie bez znaczenia jest jego wiek i fakt, że sam kreuje swój wizerunek jako energicznego i nieustannie aktywnego przywódcy. Dlatego każda oznaka słabości natychmiast wywołujelawinę spekulacji.