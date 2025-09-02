Jestem bardzo nim rozczarowany – oświadczył Donald Trump w programie The Scott Jennings Radio Show.

Trump: Miałem z Putinem dobre relacje

Amerykański prezydent dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.

Reklama

Trump: Jestem bardzo rozczarowany Putinem

Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem – powtórzył Trump. Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć – zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.

Trump: Do wojny nigdy by nie doszło

Ponownie oświadczył, że do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on, a nie Joe Biden, był wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych.