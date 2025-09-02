Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem, i zapowiedział, że zamierza zrobić coś, by uratować ludzkie życia. Amerykański przywódca nie sprecyzował jednak, jaki rodzaj działań ma na myśli.
Jestem bardzo nim rozczarowany – oświadczył Donald Trump w programie The Scott Jennings Radio Show.
Trump: Miałem z Putinem dobre relacje
Amerykański prezydent dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.
Trump: Jestem bardzo rozczarowany Putinem
Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem – powtórzył Trump. Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć – zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.
Trump: Do wojny nigdy by nie doszło
Ponownie oświadczył, że do wojny nigdy by nie doszło, gdyby to on, a nie Joe Biden, był wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama