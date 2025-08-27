Trump powiedział podczas posiedzenia gabinetu, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie.

Trump: Wojna gospodarcza, ale nie światowa

Prezydent pytany o to, z jakimi konsekwencjami może się zmierzyć Rosja, jeśli nie będzie postępów w sprawie pokoju, podkreślił, że myśli o sankcjach gospodarczych.

To będą sankcje, nie będzie wojny światowej – dodał. Wiecie co? Według mnie, gdybym to nie ja wygrał wybory, Ukraina mogłaby przerodzić się w wojnę światową – ocenił. To nie będzie wojna światowa, ale będzie to wojna gospodarcza – dodał.

Trump: Zełenski też nie jest całkowicie niewinny

Ocenił, że Zełenski "też nie jest całkowicie niewinny". Uznał, że teraz się z nim dogaduje, ale relacja z nim jest obecnie inna, ponieważ USA nie dają już Ukrainie pieniędzy.

Trump: Rosja prowadzi grę pozorów

Komentując to, że Rosjanie mówią, iż nie uznają Zełenskiego za legalnego prezydenta, oświadczył, że "to nie jest ważne, co oni mówią, to wszystko jest gra pozorów, to wszystko bzdury".