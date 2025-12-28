Prezydent Karol Nawrocki przemawiał w sobotę w Poznaniu z okazji głównych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mówił m.in. o naszej narodowej wspólnocie: otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej.

"Prezydent znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski"

Do tego wystąpienia Karola Nawrockiego odniósł się premier Donald Tusk. "Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Reakcja szefa polskiej dyplomacji

Do słów głowy państwa odniósł się także szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Pragnę uspokoić Pana Prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne" - przekonywał.