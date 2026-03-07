W trakcie sobotniego wystąpienia wiceprezes PiS, b. minister edukacji Przemysław Czarnek zaznaczył, że należy z Polski uczynić lidera naszej części Europy i świata, Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

Czarnek: Pomagamy Ukrainie, aby Ruski nie wjechał do Polski

Musimy z Polski uczynić państwo, które będzie dbało o swoją godność, państwo, które może być partnerem dla wszystkich, może pomagać Ukrainie tak, jak to zrobiliśmy za rządów PiS– mówił.

Jego zdaniem, w polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie, aby "Ruski nie wjechał do Polski".

Czarnek: Ukraina jeszcze żyje dzięki Polsce i rządowi PiS

Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy – grzmiał. Czarnek ocenił, że to dzięki Polsce i rządowi PiS "Ukraina jeszcze żyje i niech żyje". W tym interesie będziemy pomagać, ale będziemy pomagać, jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieć partnera, a nie bezczelność – zaznaczył.

Czarnek: Blokowanie ekshumacji na Wołyniu to bezczelność

Jak mówił Czarnek, bezczelność Ukrainy widzi m.in. w blokowaniu możliwości ekshumacji na Wołyniu.

Po zakończeniu wystąpienia rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że w sobotę ugrupowanie rozpoczyna marsz w stronę zwycięstwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych.