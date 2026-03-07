Podczas wystąpienia w krakowskiej hali "Sokoła" Przemysław Czarnek odniósł się do kwestii sytuacji demograficznej w Polsce.

Czarnek: Dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę

Klęska demograficzna jest na naszych oczach, w zeszłym roku urodziło się najmniej ludzi od II wojny światowej – podkreślił.

Jest zupełnie oczywiste, że dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę, kiedy się promuje małżeństwo, kiedy się promuje kobietę, dba się o kobietę (...) kiedy kobiety czują się bezpiecznie, a nie są przedmiotem wykorzystywania i traktowania nie powiem jak, tylko są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego zobowiązuje nas kultura chrześcijańska. To my kobietę, matkę Bożą, uczyniliśmy królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety – oświadczył Czarnek.

Czarnek: Tusk i lewaczki od Czarzastego urządzają piekło kobiet

Jego zdaniem, "nie wiedzą tego lewacy, którzy krytykują i negują te rzeczywistość. Polską, chrześcijańską rzeczywistość". Dzisiaj to państwo (premiera Donalda – PAP) Tuska i lewaczek od Czarzastego (lidera Lewicy i marszałka Sejmu Włodzimierza -–PAP) urządza w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj. Jak ma się zdecydować na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin? – pytał polityk PiS.

Czarnek zarzucił rządzącym likwidowanie porodówek w całym kraju. My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce – stwierdził.

Czarnek: To polskie kobiety przenoszą kod genetyczny polskości

Jak mówił, "przez pokolenia to polskie kobiety przenosiły z pokolenia na pokolenie kod genetyczny polskości". To jest polska kobieta i ją trzeba uszanować. Polska kobieta to istota bardzo mądra. Nie chcę powiedzieć, że kobiety nami rządzą mężczyznami. Nigdy się do tego nie przyznałem. Nigdy. Tego nam nie wolno powiedzieć, ale ja bym to nazwał takim subtelnym, skutecznym, właściwym oddziaływaniem na mężczyznach – dodał kandydat PiS na premiera.

Czarnek: Czterej pancerni i psiecko – to jest ich model rodziny

Wspaniałe polskie kobiety nie mogą mieć piekła, muszą być zaopiekowane, trzeba im stworzyć możliwość rozwoju kariery zawodowej, trzeba im stworzyć opiekę na każdym etapie macierzyństwa, na każdym etapie ciąży, trzeba im stworzyć bezpieczeństwo zawodowe, ale trzeba im stworzyć również bezpieczeństwo wartości – stwierdził Czarnek, oceniając że zagrożeniem są takie projekty, jak umożliwienie rozwodów poza sądami czy projekt o statusie osoby najbliższej, który – według Czarnka – "jest projektem małżeństw homoseksualnych".

A jeśli dwóch mężczyzn, to dlaczego nie trzech? Czterech! Kto da więcej? Czterej pancerni i psiecko – to jest ich model rodziny – kpił kandydat PiS na premiera.