Czarnek ocenił, że program SAFE jest "pożyczką na absurdalnych warunkach" na sprzęt, który "możemy kupić tylko w jednym miejscu w Europie".

Czarnek: To jest jawna opcja niemiecka

To jest jawna opcja niemiecka. Dlatego ambasador Republiki Federalnej Niemiec nadzorował przyjęcie ustawy o SAFE – mówił kandydat PiS.

Reklama

Czarnek: Pogonić to dziadostwo!

Pogonić to dziadostwo! – krzyczał. Pogonimy, ale zanim to zrobimy, to musimy zakończyć nasze prace programowe. (...) Nikt tak nie pracuje nad programem, jak Prawo i Sprawiedliwość. Tylko Prawo i Sprawiedliwość ma kompleksową odpowiedź na tę nędzę tuskową i tylko Prawo i Sprawiedliwość wie, jak to zrobić, żeby wyjść na prostą – przekonywał Czarnek.

Czarnek: PiS nie ma "fobii niemieckiej"

Jednocześnie zapewnił, że PiS nie ma "fobii niemieckiej", ponieważ Niemcy są zarówno naszym sąsiadem jak i partnerem gospodarczym. Podkreślił jednak, że Polska chce być partnerem, a nie sługą lub niewolnikiem.

Czarnek: Lepiej być zakutym łbem niż pustym

Reklama

Czarnek przywołał też wizytę premiera Donalda Tuska w Stalowej Woli. Pan Tusk pojechał do Stalowej Woli, do obecnego tu (prezydenta miasta) Lucjusza Nadbereżnego i powiedział tak: mamy SAFE, mamy wspaniały mechanizm finansowania polskiej zbrojeniówki. "Zakute łby" – mówił do was wszystkich, do zwykłych, normalnych Polaków; jak nie będzie SAFE'u, to tu nie będzie 20 miliardów złotych w Stalowej Woli – powiedział Czarnek.

Zaznaczył, że w walce o Polskę PiS nogi nie odstawi, ponieważ jak to się stanie, to Polska przegra. Więc jak jestem zakuty łeb i wy wszyscy, to mówimy do Tuska: pusty łbie, bo lepiej być zakutym niż pustym – mówił.