Lutowy raport KRRiT i dane Nielsen Audience Measurement nie pozostawiają złudzeń. Najwyższą oglądalność wśród wszystkich stacji telewizyjnych w lutym 2026 roku osiągnął Program 1 TVP, który zgromadził średnio 371 tysięcy widzów minutowo, co przełożyło się na 6,5 proc. udziału w rynku. To powrót na tron po miesiącach, gdy TVP1 traciła grunt pod nogami.

Republika hamuje - po raz pierwszy

TV Republika, choć wciąż zajmuje piątą pozycję w zestawieniu ogólnym, po raz pierwszy od dawna zanotowała spadek - jej udział wyniósł 5,41 proc., wobec 5,88 proc. rok wcześniej. To symboliczne pęknięcie w narracji o niezatrzymanym marszu stacji w górę rankingów. Przypomnijmy: jeszcze w lipcu 2025 roku Republika po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie wśród wszystkich stacji telewizyjnych, osiągając 6,81 proc. udziału - efekt m.in. wejścia na ósmy multipleks naziemny.

Reklama

Polsat spada z podium, TVN wchodzi na prowadzenie

Reklama

Luty przyniósł też zmiany w ścisłej czołówce. Polsat uplasował się dopiero na trzecim miejscu z udziałem 6,16 proc. - stacja, która przez ostatnie miesiące niepodzielnie rządziła rankingiem, tym razem musiała uznać wyższość TVP1 i TVP2.

Tuż za TVP1 uplasowała się TVP2 z wynikiem 370 tysięcy widzów i takim samym udziałem 6,5 proc., a następnie TVN z 345 tysiącami widzów i 6,0 proc.

Jeszcze wyraźniejszy regres zanotował TVN24. Kanał informacyjny zakończył luty z udziałem 4,75 proc., podczas gdy rok wcześniej osiągał 5,36 proc.

Kto wygrał w lutym wśród kanałów informacyjnych?

Mimo pierwszego spadku TV Republika wciąż wyraźnie prowadzi w segmencie kanałów informacyjnych. W zestawieniu najchętniej oglądanych audycji lutowych podium informacyjne zdominowały "Fakty" TVN (2,3 mln widzów w najlepszym wydaniu), "19:30" TVP1, "Wydarzenia" Polsatu - ale w pierwszej piątce znalazło się też "Dzisiaj" Telewizji Republika.

Co dalej z TV Republiką?

Jeden zły miesiąc nie przekreśla dorobku ostatnich lat. Dane za cały 2025 rok pokazały, że Republika odnotowała jeden z najszybszych wzrostów na rynku, zbliżając się do 6,06 proc. udziału - wynik niemal o punkt procentowy lepszy niż rok wcześniej. Pytanie brzmi, czy lutowy wynik to chwilowe potknięcie, czy zapowiedź głębszej korekty.

Rynek telewizyjny wkracza w 2026 rok pod coraz większą presją. Platformy streamingowe zgarniają kolejne godziny uwagi widzów, a każdy ułamek punktu udziału jest wart dziś więcej niż kiedykolwiek. Walka o polskiego widza dopiero się rozkręca.