29 milionów Polaków online – rekordowa aktywność
W lutym 2026 roku z internetu w Polsce korzystało ponad 29 milionów użytkowników. Każdego dnia przed ekranem zasiadało przeciętnie 26,8 mln osób – to dane, które pokazują, że sieć przestała być rozrywką, a stała się codzienną przestrzenią życia społecznego i zawodowego Polaków.
Wyniki Mediapanelu – badania realizowanego metodą hybrydową, łączącą dane panelowe z danymi serwerowymi – stanowią jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla rynku reklamowego, wydawców i marketerów w Polsce.
Wydawcy internetowi: Polsat-Interia numerem jeden
Na rynku polskich wydawców internetowych kolejny miesiąc z rzędu niekwestionowanym liderem pozostaje Grupa Polsat-Interia. Portal zgromadził w lutym 20,1 mln realnych użytkowników na wszystkich urządzeniach i 19,1 mln wyłącznie na smartfonach i tabletach. Tuż za nim plasują się Ringier Axel Springer Polska (Grupa RAS Polska) z wynikiem 19,2 mln RU oraz Wirtualna Polska z 18,6 mln RU.
Warto zaznaczyć, że Wirtualna Polska z końcem 2024 roku zrezygnowała z pełnego audytu Mediapanelu – jej wyniki są przez to niższe, niż gdyby korzystała z metodologii audytowanej. Spółka kwestionuje stosowanie tzw. balance amendment wobec podmiotów nieuczestniczących w pełnym badaniu.
Tabela 1. Czołówka wydawców internetowych w Polsce – luty 2026
|#
|Wydawca
|Wszystkie urządzenia
|Mobile
|Desktop
|1
|Grupa Polsat-Interia
|20,1 mln
|19,1 mln
|6,5 mln
|2
|Grupa RAS Polska
|19,2 mln
|18,0 mln
|7,4 mln
|3
|Grupa Wirtualna Polska
|18,6 mln
|17,0 mln
|6,5 mln
|4
|Grupa Agora
|13,8 mln
|13,3 mln
|2,9 mln
|5
|TVN WBD
|12,9 mln
|11,8 mln
|—
|6
|Polska Press
|12,7 mln
|12,0 mln
|2,8 mln
|7
|Grupa DGP Infor
|—
|10,2 mln
|—
|8
|Grupa PTWP
|—
|9,9 mln
|—
Źródło: Mediapanel, luty 2026. RU = realni użytkownicy. Dane na wszystkich urządzeniach, mobile i desktop.
Google.com z zasięgiem 90,9 proc. – absolutny hegemon
Wśród serwisów internetowych tradycyjnie dominują produkty Google. Google.com odwiedziło 27,19 mln polskich internautów, co przekłada się na ogromny zasięg wynoszący 90,9 proc. całej populacji użytkowników sieci w Polsce. Każdy z nich spędził na stronach Google średnio niemal dwie i pół godziny miesięcznie.
YouTube zebrał 19,35 mln unikalnych użytkowników w wersji przeglądarkowej – ale to właśnie on pochłania najwięcej czasu: przeciętny widz spędzał na platformie prawie 9 godzin miesięcznie. Facebook zgromadził 16,93 mln odwiedzających, a czas spędzany na nim wyniósł ponad 3,5 godziny na osobę.
Tabela 2. Dominujące domeny internetowe w Polsce – luty 2026
|#
|Domena
|Realni użytkownicy
|Zasięg
|Śr. czas na sesję
|1
|Google.com
|27,19 mln
|90,9%
|2 godz. 25 min.
|2
|YouTube.com
|19,35 mln
|—
|8 godz. 47 min.
|3
|Facebook.com
|16,93 mln
|—
|3 godz. 41 min.
Źródło: Mediapanel, luty 2026.
Temu wyprzedza Allegro – chiński e-commerce bierze Polskę
Jedno z najbardziej zaskakujących odkryć lutowego Mediapanelu dotyczy rynku aplikacji mobilnych. Temu – platforma chińskiego e-commerce – zgromadziła 14,63 mln użytkowników aplikacji, podczas gdy rodzime Allegro zatrzymało się na 9,33 mln. Różnica – ponad 5 milionów – pokazuje skalę ekspansji azjatyckiego gracza na polskim rynku zakupów online.
Pułap 20 milionów użytkowników w lutym przekroczyły trzy aplikacje mobilne: Google (25,84 mln), Facebook (22,4 mln) oraz Messenger (21,39 mln). Wszystkie należą do dwóch gigantów technologicznych: Alphabet i Meta Platforms, które wspólnie zdominowały czołową dziesiątkę aplikacji w Polsce.
Oddzielną kategorię stanowi TikTok. Sama liczba użytkowników aplikacji nie była wyjątkowa na tle konkurencji, ale czas spędzany przez każdego z nich wyniósł średnio 27 godzin, 30 minut i 7 sekund miesięcznie – to wynik bez precedensu wśród wszystkich badanych platform. Oznacza to, że przeciętny użytkownik TikToka poświęca aplikacji blisko dobę każdego miesiąca.
Tabela 3. Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce – luty 2026
|#
|Aplikacja
|Użytkownicy (mln)
|Uwagi
|1
|25,84 mln
|Zdecydowany lider
|2
|22,40 mln
|Powyżej 20 mln
|3
|Messenger
|21,39 mln
|Powyżej 20 mln
|4
|Temu
|14,63 mln
|Wyprzedza Allegro
|5
|TikTok
|—
|Śr. 27 godz. 30 min. na użytkownika
|6
|Allegro
|9,33 mln
|Daleko za Temu
Źródło: Mediapanel, luty 2026.
Co te dane mówią o Polakach?
Lutowy raport Mediapanelu potwierdza kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze, mobilność wygrała z desktopem – we wszystkich kategoriach wyniki na smartfonach są wielokrotnie wyższe niż na komputerach. Po drugie, rynek e-commerce ulega szybkiemu przetasowaniu – wejście Temu zmienia układ sił, który przez lata wydawał się niezachwiany. Po trzecie, wideo i krótkie formaty pochłaniają coraz więcej czasu Polaków – TikTok i YouTube to platformy, które zmieniają sposób konsumpcji treści.
Mediapanel jest realizowany przez Gemius i IAB Polska. Badanie obejmuje użytkowników w wieku 7+ lat, korzystających z internetu na komputerach, smartfonach i tabletach.
Raport przygotowany na podstawie danych Mediapanel za luty 2026 r.
