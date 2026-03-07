29 milionów Polaków online – rekordowa aktywność

W lutym 2026 roku z internetu w Polsce korzystało ponad 29 milionów użytkowników. Każdego dnia przed ekranem zasiadało przeciętnie 26,8 mln osób – to dane, które pokazują, że sieć przestała być rozrywką, a stała się codzienną przestrzenią życia społecznego i zawodowego Polaków.

Reklama

Wyniki Mediapanelu – badania realizowanego metodą hybrydową, łączącą dane panelowe z danymi serwerowymi – stanowią jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla rynku reklamowego, wydawców i marketerów w Polsce.

Wydawcy internetowi: Polsat-Interia numerem jeden

Na rynku polskich wydawców internetowych kolejny miesiąc z rzędu niekwestionowanym liderem pozostaje Grupa Polsat-Interia. Portal zgromadził w lutym 20,1 mln realnych użytkowników na wszystkich urządzeniach i 19,1 mln wyłącznie na smartfonach i tabletach. Tuż za nim plasują się Ringier Axel Springer Polska (Grupa RAS Polska) z wynikiem 19,2 mln RU oraz Wirtualna Polska z 18,6 mln RU.

Warto zaznaczyć, że Wirtualna Polska z końcem 2024 roku zrezygnowała z pełnego audytu Mediapanelu – jej wyniki są przez to niższe, niż gdyby korzystała z metodologii audytowanej. Spółka kwestionuje stosowanie tzw. balance amendment wobec podmiotów nieuczestniczących w pełnym badaniu.

Reklama

Tabela 1. Czołówka wydawców internetowych w Polsce – luty 2026

# Wydawca Wszystkie urządzenia Mobile Desktop 1 Grupa Polsat-Interia 20,1 mln 19,1 mln 6,5 mln 2 Grupa RAS Polska 19,2 mln 18,0 mln 7,4 mln 3 Grupa Wirtualna Polska 18,6 mln 17,0 mln 6,5 mln 4 Grupa Agora 13,8 mln 13,3 mln 2,9 mln 5 TVN WBD 12,9 mln 11,8 mln — 6 Polska Press 12,7 mln 12,0 mln 2,8 mln 7 Grupa DGP Infor — 10,2 mln — 8 Grupa PTWP — 9,9 mln —

Źródło: Mediapanel, luty 2026. RU = realni użytkownicy. Dane na wszystkich urządzeniach, mobile i desktop.

Google.com z zasięgiem 90,9 proc. – absolutny hegemon

Wśród serwisów internetowych tradycyjnie dominują produkty Google. Google.com odwiedziło 27,19 mln polskich internautów, co przekłada się na ogromny zasięg wynoszący 90,9 proc. całej populacji użytkowników sieci w Polsce. Każdy z nich spędził na stronach Google średnio niemal dwie i pół godziny miesięcznie.

YouTube zebrał 19,35 mln unikalnych użytkowników w wersji przeglądarkowej – ale to właśnie on pochłania najwięcej czasu: przeciętny widz spędzał na platformie prawie 9 godzin miesięcznie. Facebook zgromadził 16,93 mln odwiedzających, a czas spędzany na nim wyniósł ponad 3,5 godziny na osobę.

Tabela 2. Dominujące domeny internetowe w Polsce – luty 2026

# Domena Realni użytkownicy Zasięg Śr. czas na sesję 1 Google.com 27,19 mln 90,9% 2 godz. 25 min. 2 YouTube.com 19,35 mln — 8 godz. 47 min. 3 Facebook.com 16,93 mln — 3 godz. 41 min.

Źródło: Mediapanel, luty 2026.

Temu wyprzedza Allegro – chiński e-commerce bierze Polskę

Jedno z najbardziej zaskakujących odkryć lutowego Mediapanelu dotyczy rynku aplikacji mobilnych. Temu – platforma chińskiego e-commerce – zgromadziła 14,63 mln użytkowników aplikacji, podczas gdy rodzime Allegro zatrzymało się na 9,33 mln. Różnica – ponad 5 milionów – pokazuje skalę ekspansji azjatyckiego gracza na polskim rynku zakupów online.

Pułap 20 milionów użytkowników w lutym przekroczyły trzy aplikacje mobilne: Google (25,84 mln), Facebook (22,4 mln) oraz Messenger (21,39 mln). Wszystkie należą do dwóch gigantów technologicznych: Alphabet i Meta Platforms, które wspólnie zdominowały czołową dziesiątkę aplikacji w Polsce.

Oddzielną kategorię stanowi TikTok. Sama liczba użytkowników aplikacji nie była wyjątkowa na tle konkurencji, ale czas spędzany przez każdego z nich wyniósł średnio 27 godzin, 30 minut i 7 sekund miesięcznie – to wynik bez precedensu wśród wszystkich badanych platform. Oznacza to, że przeciętny użytkownik TikToka poświęca aplikacji blisko dobę każdego miesiąca.

Tabela 3. Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce – luty 2026

# Aplikacja Użytkownicy (mln) Uwagi 1 Google 25,84 mln Zdecydowany lider 2 Facebook 22,40 mln Powyżej 20 mln 3 Messenger 21,39 mln Powyżej 20 mln 4 Temu 14,63 mln Wyprzedza Allegro 5 TikTok — Śr. 27 godz. 30 min. na użytkownika 6 Allegro 9,33 mln Daleko za Temu

Źródło: Mediapanel, luty 2026.

Co te dane mówią o Polakach?

Lutowy raport Mediapanelu potwierdza kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze, mobilność wygrała z desktopem – we wszystkich kategoriach wyniki na smartfonach są wielokrotnie wyższe niż na komputerach. Po drugie, rynek e-commerce ulega szybkiemu przetasowaniu – wejście Temu zmienia układ sił, który przez lata wydawał się niezachwiany. Po trzecie, wideo i krótkie formaty pochłaniają coraz więcej czasu Polaków – TikTok i YouTube to platformy, które zmieniają sposób konsumpcji treści.

Mediapanel jest realizowany przez Gemius i IAB Polska. Badanie obejmuje użytkowników w wieku 7+ lat, korzystających z internetu na komputerach, smartfonach i tabletach.

Raport przygotowany na podstawie danych Mediapanel za luty 2026 r. | dziennik.pl