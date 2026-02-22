To już oficjalne: ViDocTV nie wróci na ósmy multipleks. KRRiT podjęła uchwałę o cofnięciu koncesji spółce Red Carpet TV. Powód? Firma ogłosiła upadłość i od dłuższego czasu nie nadawała programu. Problemy zaczęły się w lutym 2025 roku, gdy operator Emitel wyłączył sygnał stacji z powodu 5 milionów złotych długu.

Zgodnie z polskim prawem, jeśli stacja milczy dłużej niż trzy miesiące, Rada może odebrać jej pozwolenie na nadawanie. Choć nadawca prosił o więcej czasu, KRRiT nie znalazła podstaw prawnych, by ratować bankrutujący kanał. Fani "Mody na sukces" czy "Kabaretu bez granic" muszą szukać ulubionych programów w innych miejscach.

Telewizja Republika bez ulgi. Rada odrzuca wniosek

Podczas tego samego posiedzenia KRRiT zajęła się finansami Telewizji Republika. Nadawca prosił o rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty. Głosowanie pokazało jednak głęboki podział w Radzie. Za ratami były Agnieszka Glapiak i Hanna Karp, przeciw Marzena Paczuska i Tadeusz Kowalski. Zabrakło jednego głosu "za", by wniosek przeszedł. Telewizja Republika musi więc zapłacić za obecność na MUX-8 na dotychczasowych zasadach.

Puste miejsca na MUX-8. Dlaczego nikt ich nie chce?

Po zniknięciu ViDocTV, a wcześniej kanałów Zoom TV i Metro, na ósmym multipleksie straszą aż trzy wolne miejsca. Teoretycznie to okazja dla nowych nadawców, ale w praktyce chętnych brakuje. Powody są dwa. Emisja sygnału na MUX-8 jest bardzo droga. MUX-8 nadaje w specyficznym paśmie VHF. Wiele osób potrzebuje do jego odbioru innej anteny niż do pozostałych kanałów. Rozwiązaniem może być planowane przeniesienie programów na MUX-5 (pasmo UHF), który technicznie jest łatwiejszy w odbiorze, ale na ten krok musimy jeszcze poczekać.

Media pod lupą. Jak stacje informacyjne zareagowały na atak dronów?

KRRiT przeanalizowała także, jak polskie media poradziły sobie z informowaniem o ataku rosyjskich dronów na Polskę we wrześniu 2025 roku. Eksperci sprawdzili 120 godzin materiałów z TVP Info, TVN24, Polsat News oraz Republiki.

Żadna stacja nie złamała polskiej racji stanu. Tempo reakcji było zróżnicowane. Większość redakcji "zaspała" na nocny atak, ograniczając się do pasków informacyjnych. Wydania specjalne na żywo ruszyły dopiero rano, sześć godzin po rozpoczęciu operacji.

Abonament RTV. Ponad 120 milionów dla mediów publicznych

Rada podzieliła również pieniądze z abonamentu. Do spółek mediów publicznych trafiła pierwsza transza za 2026 rok w wysokości 121 mln zł. Dodatkowo KRRiT zdecydowała o przekazaniu środków z depozytów sądowych. Radio Opole odzyska dzięki temu ponad 670 tysięcy złotych, które wcześniej "zamroził" sąd.