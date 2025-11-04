Brytyjski dziennik ujawnił w poniedziałek, że w programie "Panorama" wyemitowano tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA zmontowany fragment przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 r., sprawiający wrażenie, że zachęca on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

Wyciek 19-stronnicowego raportu

Wątpliwości dotyczące montażu materiału pojawiły się w 19-stronnicowej notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC. Latem tego roku ekspert zrezygnował ze swojego stanowiska.

Reklama

W wewnętrznym raporcie Prescott zwrócił także uwagę, że stacja m.in. nagłośniła wyniki "nieuczciwego" sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom. Ponadto BBC miała dać "nadmierny" rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą, o ludziach jedzących zwierzęta domowe, przy jednoczesnym rozwodzeniu się nad kwestiami poruszanymi w kampanii Harris, w tym dotyczącymi tematu aborcji i praw kobiet.

Dziewięć przykładów stronniczości

Reklama

W sumie Prescott wymienił w dokumencie dziewięć przykładów, w których jego zdaniem BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.

BBC: Traktujemy tę sprawę poważnie

Po opublikowaniu doniesień przez "Telegraph" rzecznik BBC poinformował, że "choć stacja nie komentuje dokumentów, które wyciekły, to traktuje je poważnie i starannie analizuje otrzymane opinie".

Trump Jr.: "Fejki" w Wielkiej Brytanii jak w USA!

Najstarszy syn prezydenta Donald Trump Junior potępił BBC za sposób, w jaki relacjonowała wydarzenia z udziałem jego ojca, nazywając dziennikarzy stacji "nieuczciwymi". "Reporterzy FAŁSZYWYCH WIADOMOŚCI w Wielkiej Brytanii są tak samo nieuczciwi i szerzą bzdury, jak ci tutaj w Ameryce!!!!" – napisał na swoim kanale X.

"Telegraph" przypomniał, że prezydent Trump otrzymał 16 mln dol. w ramach ugody zawartej w lipcu ze stacją CBS News, po tym jak oskarżył stację o bezprawny montaż wywiadu z Kamalą Harris, który jego zdaniem miał "przechylić szalę na korzyść Partii Demokratycznej".