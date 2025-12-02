Koniec darmowej emisji Metro i Zoom TV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) potwierdziła wygaśnięcie koncesji naziemnej dla kanałów Metro (właściciel: TVN Warner Bros. Discovery) i Zoom TV (właściciel: Grupa Kino Polska). Oznacza to, że od końca grudnia programy te znikają z darmowej oferty naziemnej. Nadawcy nie złożyli wniosków o przedłużenie koncesji, co potwierdza ich strategię odejścia od bezpłatnej dystrybucji.

Dlaczego kanały znikają?

Zarówno Metro, znane z filmów i dramatów, jak i Zoom TV, skupiający się na muzyce i rozrywce, przenoszą swoją ofertę do płatnych pakietów. Nadawcy rezygnują z darmowego dostępu, licząc na większe zyski z abonamentów w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych i w serwisach streamingowych. Ten ruch wpisuje się w globalny trend: bezpłatna telewizja naziemna ustępuje miejsca stabilniejszym finansowo modelom subskrypcyjnym.

Ósmy multipleks, który nadawał Metro i Zoom TV, czeka własna rewolucja. Emitel, operator techniczny, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC, co nastąpi na początku 2026 roku. Zmiana ma zapewnić widzom lepszą jakość obrazu w HD, ale wymaga posiadania kompatybilnego sprzętu odbiorczego.

KRRiT szuka następców

W maju 2025 roku KRRiT ogłosiła konkurs na dwa nowe miejsca w MUX-8, które zastąpią wycofujące się stacje. Nowe kanały będą nadawały bezpłatnie i całą dobę.

Zainteresowanie jest mniejsze niż w poprzednich latach. Do KRRiT wpłynął na razie jeden wniosek: Telewizja Republika zgłosiła chęć uruchomienia kanału Republika 2. Spadek zainteresowania wynika z ekonomii: rosną koszty emisji i coraz więcej widzów migruje do kablówek i streamingu.

KRRiT rozważa trzy główne opcje dla nowych kanałów: