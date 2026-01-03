Donald Trump poinformował o zakrojonym na szeroką skalę ataku na Wenezuelę i Nicolasa Maduro. Co jednak bardzo ważne, cała akcja została zakończona powodzeniem. Wedle komunikatu, przywódca Wenezueli wraz ze swoją małżonką mieli zostać pojmani i wywiezieni z kraju.

Zgodnie z informacjami, które przekazał sam prezydent USA - operacja została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Wszystkie dodatkowe szczegóły na temat całej akcji mają zostać podane jeszcze dziś, dokładnie o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wówczas to ma odbyć się konferencja Donalda Trumpa w Mar-a-Lago.

Wenezuelski Minister Obrony Narodowej zabity w wyniku operacji USA?

Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych źródeł, w akcji przeprowadzonej przez USA zginąć miał jeden z wysokich urzędników Nicolasa Maduro. Mowa dokładnie o szefie tamtejszego MON - Vladimirze Padrino Lopezie.

Polityk zginąć miał w swojej rezydencji podczas amerykańskiego ataku na Caracas. Informacja ta jednak jest niepotwierdzona. W sieci już pojawiły się nagrania wideo, na których rzekomo zabity szef MON wygłasza przemówienie, w którym zapowiada brak negocjacji i wygraną jego państwa.

Wenezuela będzie stawiać opór obecności zagranicznych wojsk – zapowiedział wenezuelski minister obrony w nagraniu wideo opublikowanym w sobotę rano po atakach USA na Caracas.

- Znajdziemy siłę, aby stawić opór – powiedział minister w nagraniu publikowanym przez telewizję TeleSUR. Wezwał jednocześnie do zachowania spokoju, ponieważ „panika gra na korzyść wroga”. Szef resortu ogłosił rozmieszczenie wszystkich sił zbrojnych w celu „przywrócenia porządku i pokoju”. Dodał, że amerykańskie ataki trafiły w obszary cywilne, a rząd gromadzi informacje o ofiarach śmiertelnych i rannych.