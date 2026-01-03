Sławosz Uznański-Wiśniewski jest polskim astronautą, mającym za sobą lata pracy w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej realizował kluczowe zadania związane z programem badań przestrzeni kosmicznej. 2 stycznia 2026 r. przekazał radosne wieści. Na wiosnę 2026 r. wraz z żoną mają zostać rodzicami.

Prawie trzy tygodnie w kosmosie

Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził w kosmosie, na pokładzie stacji ISS, 19 dni, 4 godziny i 45 minut. Wrócił na ziemię 15 lipca. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Kapsuła Misja Ax-4, której jest uczestnikiem, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do ISS. 15 lipca kapsuła Dragon Grace z załogą misji Ax-4, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, wylądowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii.

Pierwsza rocznica ślubu Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej i Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Latem 2024 r. Sławosz Uznański i Aleksandra Wiśniewska zaręczyli się w Teksasie, a 2 stycznia 2025 - w pierwszą rocznicę spotkania - powiedzieli sobie "tak". Nikt poza samymi zainteresowanymi i ich rodziną nie wiedział, że doszło do ślubu, którego udzieliła im prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Decyzję tę Uznańska-Wiśniewska tłumaczyła chęcią "zachowania pewnej ostrożności".

Tak się poznali Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poznali się przypadkowo na jednej z ulic w Łodzi. Astronauta wspominał w programie "Halo, tu Polsat", że zauważył przyszłą żonę podczas jej kampanii wyborczej w 2023 r. na ulicy Piotrkowskiej i wtedy zwrócił uwagę na jej uśmiech. Jednak dopiero kilka tygodni później doszło do ich pierwszej randki. "Akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał (...)" - mówił.

Radosna nowina

2 stycznia Sławosz Uznański-Wiśniewski podzielił się na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Już na wiosnę 2026 r. zostanie ojcem. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina" - przekazał z radością przyszły tata. Pokazał też m.in. zdjęcie USG.