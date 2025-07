15 lipca, po 18 dniach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), wróciła na Ziemię załoga misji Ax-4: Peggy Whitson (USA), Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, Węgier Tibor Kapu i Shubhanshu Shukla z Indii. Polski astronauta poleciał w kosmos w ramach pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS.

Rehabilitacja w Kolonii

Od 16 lipca polski astronauta przebywa w Kolonii, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów ESA. W ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, przechodzi rehabilitację po 20-dniowym pobycie w kosmosie w ramach misji IGNIS, a zespół medycyny kosmicznej ESA monitoruje jego stan zdrowia i kondycję.

Do zobaczenia w Polsce

"Do zobaczenia w Polsce w czwartek. Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia" - napisał w sieci Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Uroczyste powitanie na Okęciu

Na powitanie astronauty szykują się jego obserwatorzy i sympatycy. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki, twórca fanpage’u "Z głową w gwiazdach", zachęcił w sieci do udziału w powitaniu na lotnisku. "Co Wy na to, żeby tłumnie i hucznie przywitać drugiego Polaka w kosmosie na polskiej ziemi?" – napisał w poście na Facebooku. Zaapelował też o zabranie "transparentów, plakatów, laurek, balonów, polskich flag, a nawet kosmicznych przebrań".