Sławosz Uznański-Wiśniewski wielokrotnie mówił żartem, że urodził się do eksploracji kosmosu. "Przyszedł bowiem na świat 12 kwietnia 1984 r. - w 23. rocznicę pierwszego lotu w kosmos Jurija Gagarina" - powiedział w jednym z wywiadów.

Praca nagodzona sukcesem

„Czekałem na otwarcie tego programu od 2008 r. Już wtedy śledziłem rekrutację, ale byłem za młody, by aplikować i nie spełniałem kryteriów. Gdy eliminacje zostały ogłoszone, wiedziałem, że wezmę w nich udział. Miałem skompletowane wszystkie niezbędne dokumenty. Można więc powiedzieć, że przygotowywałem się do tego konkursu 13 lat” - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski w wywiadzie dla "Business Insider". Został wówczas astronautą rezerwowym, a we wrześniu 2023 r. dostał status astronauty projektowego ESA, czyli przydział do konkretnej misji: Ax-4.

Wykształcenie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Astronauta urodził i wychował się w Łodzi. Jego ojciec Piotr Uznański jest znany lokalnej społeczności za sprawą prowadzonej przez lata Galerii Sztuki na ulicy Piotrkowskiej. W ubiegłym roku historyk sztuki zdecydował się przejść na emeryturę. Sławosz Uznański-Wiśniewski może się pochwalić imponującym wykształceniem. Uzyskał tytuł doktora na francuskiej uczelni Université d'Aix-Marseille. Jego praca dyplomowa dotyczyła konstrukcji odpornych na promieniowanie kosmiczne. Wcześniej ukończył studia magisterkie na Politechnice Łódzkiej i Université de Nantes. Jest też absolwentem École Polytechnique de l'Université de Nantes we Francji.

Reklama

Praca w CERN w Genewie

Podczas studiów doktoranckich Sławosz Uznański-Wiśniewski pracował jako inżynier ds. efektów promieniowania we francuskiej firmie STMicroelectronics w Crolles. W 2011 roku dołączył do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, gdzie pracował jako ekspert ds. niezawodności systemów elektronicznych. Dwa lata później został kierownikiem projektów i starszym inżynierem ds. niezawodności. Odpowiadał m.in. za stworzenie odpornego na promieniowanie systemu sterowania dystrybucją mocy Wielkiego Zderzacza Hadronów. W latach 2018–2020 odpowiadał za całodobową pracę i optymalną eksploatację Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Reklama

Miłość i małżeństwo

Na początku 2025 r. Sławosz Uznański-Wiśniewski wziął ślub z posłanką KO, Aleksandrą Wiśniewską. Wtedy też przyjął podwójne nazwisko. Wybranka astronauty jest też znana z działalności humanitarnej, a jej ojciec milioner Radosław Wiśniewski, to założyciel spółki Redan. W kwietniu świeżo upieczeni małżonkowie w "Dzień Dobry TVN" opowiadali nie tylko o planowanej misji, ale także o łączącym ich uczuciu. 31-latka podkreślała wtedy, jak bardzo jest dumna z ukochanego. Oczywiście jak każda żona, która widzi tak swojego ukochanego, swojego najdroższego, który wyrusza na trudne ekspedycje, jako Polka, jako Europejka, czuję taką ogromną narodową dumę i odpowiedzialność - powiedziała.

Hobby Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Polski kosmonauta jest fanem gór. "Z czasem Alpy mu nie wystarczały, pojechał w Himalaje. Himalaje też przestały wystarczać i szuka szczęścia wyżej" - mówił jego ojciec Piotr Uznański w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim”.

Co zrobi Sławosz Uznański-Wiśniewski po powrocie z kosmosu?

Po powrocie z orbity astronauta nie planuje od razu wracać do CERN-u. Najpierw będzie podróż poślubna z żoną, posłanką KO Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską. "Przede wszystkim chciałbym zabrać żonę w podróż poślubną, bo chociaż pobraliśmy się 2 stycznia, jeszcze jej nie mieliśmy. Nie miałem nawet kiedy zaplanować, co będziemy robić na wakacjach. Ale lubię aktywny wypoczynek, więc w grę wchodzą wyprawa w góry i wspinaczka, kitesurfing albo żeglowanie. Na pewno będzie mi się należał porządny urlop” - powiedział PAP.