Jeden z powstających budynków ma być ponad dwukrotnie większy od znajdującego się w sąsiedztwie. Tym samym nowa fabryka zbrojeniowa może stać się największym tego typu zakładem w KRLD. Według "Bilda", wszystko wskazuje na to, że ich produkcja będzie przeznaczona na potrzeby Rosji, a nie Korei Północnej.

"Bezprecedensowy wzrost produkcji"

W tym miesiącu Kim Dzong Un nadzorował ćwiczenia artyleryjskie oraz zwołał posiedzenie Centralnej Komisji Wojskowej, by omówić "kluczowe projekty budowlane o znaczeniu politycznym i wojskowym" oraz nowe programy rozwoju nauki i przemysłu obronnego. Ostatnio odwiedził także dwa zakłady zbrojeniowe w prowincji Chagang: fabrykę traktorów Kanggei, gdzie produkowane są rakiety, oraz zakłady maszynowe Hoechon Ryonha.

W Kanggei ogłosił "bezprecedensowy wzrost" produkcji – liczba wytwarzanych pocisków wzrosła czterokrotnie w porównaniu do średniej rocznej i niemal dwukrotnie przekroczyła dotychczasowy rekord. Ma to bezpośredni związek z eksportem amunicji do Rosji na potrzeby wojny w Ukrainie. Kim polecił innym zakładom zbrojeniowym brać przykład z fabryki.

Dla Pjongjangu to żyła złota

Frederic Spor, szef koreańskiego biura Fundacji Friedricha Naumanna w Seulu, podkreśla, że dostawy broni do Rosji stały się dla Pjongjangu głównym źródłem wpływów walutowych.

– Moskwa prawdopodobnie stawia na rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. A KRLD dostarcza takie systemy, w szczególności pociski typu KN-23 – wyjaśnił ekspert.

Z kolei ukraiński wywiad informuje, że Rosja zaczyna pomagać Korei Północnej także w rozwijaniu produkcji dronów kamikadze dalekiego zasięgu. Zawarto porozumienie w sprawie uruchomienia produkcji bezzałogowców Gerań (rosyjski odpowiednik irańskiego Shahed-136) na terytorium KRLD. Drony wytwarzane w Korei Północnej mogą następnie trafiać do Rosji i być wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie. Obecnie Rosja produkuje około 2 tys. takich dronów miesięcznie, a planuje zwiększyć tę liczbę do 5 tys.

Korea i Rosja zacieśniają współpracę

Prezydent Władimir Putin wysłał już dwukrotnie w ciągu miesiąca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Siergieja Szojgu do Korei Północnej na rozmowy z tamtejszym przywództwem. 17 czerwca Szojgu przybył do Pjongjangu z "misją specjalną" zleconą przez prezydenta.

Podczas wizyty spotkał się z Kim Dzong Unem w ramach realizacji umowy o kompleksowym partnerstwie strategicznym między Rosją a KRLD. Na początku czerwca Szojgu również rozmawiał z Kimem – omawiano sytuację na froncie ukraińskim oraz wdrażanie niektórych zapisów nowej umowy.