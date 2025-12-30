Zamek Królewski na Wawelu zakończył prace przy Bastionie Władysława IV wraz z pomnikiem konnym Tadeusza Kościuszki. "Końcówka 2025 roku przyniosła nie tylko zakończenie ważnego remontu, ale też sensacyjne odkrycia archeologiczne" - czytamy na profilu społecznościowym Wawelu.

Cenne zabytki na Wawelu

Podczas badań archeolodzy odsłonili relikty średniowiecznej wieży, która broniła tej części Wawelu od czasów Władysława Jagiełły aż do II połowy XVI wieku. Natrafiono także na cenne zabytki ruchome:

Reklama

sygnet z przełomu XV i XVI wieku.

monety, w tym pruski grosz z czasów księcia Albrechta Hohenzollerna,

fragmenty ceramiki.

Szczególnie piękny i duży jest srebrny ort Zygmunta III Wazy wybity w mennicy gdańskiej, bardzo ciekawym znaleziskiem jest również mosiężny sygnet mieszczański z przedstawieniem gmerku. Jednak to, co najciekawsze odkryliśmy dopiero po usunięciu nasypu ziemnego - były to relikty architektoniczne, które pozwoliły nam cofnąć się do początków historii tego obiektu, tzn. do czasów tzw. baszty wielkiej, która stanowiła część zespołu bramy dolnej prowadzącej od początku XV wieku do zamku - powiedział Jerzy Trzebiński, archeolog Zamku Królewskiego na Wawelu, kierownik prac archeologicznych w obrębie Bastionu Władysława IV, w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Największe wyzwanie dotyczyło pomnika Kościuszki

Jak poinformował Wawel, przeprowadzony remont miał na celu uratowanie bastei przed dalszą degradacją. Zły stan murów, widoczne wykwity soli i niekontrolowane zawilgocenie wymagały pilnej interwencji. Wykonano m.in. odwodnienie, konserwację murów oraz uzupełnienia kamienia i cegły.

Największym wyzwaniem było bezpieczne podwieszenie pomnika konnego Tadeusza Kościuszki, aby umożliwić prace wewnątrz bastei. Pomnik wzmocniono, zakonserwowano i odpowiednio zabezpieczono

Turyści będą mogli z bliska zobaczyć pomnik Kościuszki w ciągu najbliższych trzech lat.Wymaga to dopracowania pewnych aspektów technicznych całego ruchu turystycznego, musimy się zastanowić nad sposobem udostępnienia całych stoków północnych wzgórza wawelskiego, musimy zadbać o drogę tu prowadzącą - powiedział Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Dwuletnie prace wspierał finansowo Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ze środków Narodowego Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.