Portal radicalstorage.com postanowił ocenił duże miasta pod względem czystości i śmieci na ulicach. "Kiedy myślimy o naszych ulubionych miejskich wypadach, często przychodzą nam na myśl urokliwe kawiarnie, majestatyczna architektura lub tętniące życiem place, a nie przepełnione kosze na śmieci czy niehigieniczne miejsca publiczne, które mogą zepsuć chwilę. Jednak dla podróżnych czystość jest równie ważna, co kultura" - czytamy w portalu radicalstorage.com.
Firma Radical Storage przeprowadziła badanie, w którym uwzględniła miasta z rankingu "Top 100 City Destinations" opracowanego przez Euromonitor oraz ponad 70 tys. opinii z Google dotyczących czystości, opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ten sposób powstał globalny ranking miast, skupiający się na porządku w przestrzeni publicznej.
Kraków najczystszym miastem na świecie
Kraków, który zdobył pierwsze miejsce w rankingu często jest chwalony przez zagranicznych turystów za poziom czystości. Dawna stolica Polski ma aż 98,5 proc. pozytywnych recenzji dotyczących porządku na ulicach i w miejscach publicznych. "Nieskazitelna reputacja Krakowa prawdopodobnie wynika z czegoś więcej niż tylko dobrego sprzątania ulic. W ciągu ostatniej dekady Polska zainwestowała znaczne środki w systemy gospodarki odpadami i utrzymanie przestrzeni publicznej (...) Zwarta, przyjazna pieszym zabudowa Krakowa również odegra swoją rolę, pozwalając odwiedzającym doświadczyć czystości miasta na własnej skórze" - czytamy w rankingu.
Warszawa z czwartym wynikiem
Warszawa zajęła czwarte miejsce z wynikiem 97,8 proc. "Warszawa pokazuje, że czystość to nie tylko domena południowej Polski. Stolica łączy nowoczesną infrastrukturę z terenami zielonymi, aby stworzyć czystą przestrzeń dla turystów i mieszkańców" - czytamy w radicalstorage.com.
Pierwsza dziesiątka rankingu prezentuje się następująco:
- Kraków,
- Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
- Singapur,
- Warszawa.
- Rijad (Arabia Saudyjska),
- Praga (Czechy),
- Maskat (Oman),
- Dubaj (ZEA),
- Fukuoka (Japonia)
Lista najbrudniejszych miast na świecie
Pod względem najbrudniejszych miast na świecie, prym wiedzie Budapeszt, który zebrał 37,9 proc. negatywnych opinii dotyczących czystości. Zaraz za nim uplasowały się kolejno: Rzym, Las Vegas, Florencja, Paryż, Mediolan, Werona, Frankfurt nad Menem, Bruksela, Kair, Heraklion, Nowy Jork, Barcelona, Johor Bahru, Sewilla, San Francisco, Miami, Hajdarabad, Londyn oraz Osaka.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję