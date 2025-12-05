Portal radicalstorage.com postanowił ocenił duże miasta pod względem czystości i śmieci na ulicach. "Kiedy myślimy o naszych ulubionych miejskich wypadach, często przychodzą nam na myśl urokliwe kawiarnie, majestatyczna architektura lub tętniące życiem place, a nie przepełnione kosze na śmieci czy niehigieniczne miejsca publiczne, które mogą zepsuć chwilę. Jednak dla podróżnych czystość jest równie ważna, co kultura" - czytamy w portalu radicalstorage.com.

Firma Radical Storage przeprowadziła badanie, w którym uwzględniła miasta z rankingu "Top 100 City Destinations" opracowanego przez Euromonitor oraz ponad 70 tys. opinii z Google dotyczących czystości, opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ten sposób powstał globalny ranking miast, skupiający się na porządku w przestrzeni publicznej.

Kraków najczystszym miastem na świecie

Kraków, który zdobył pierwsze miejsce w rankingu często jest chwalony przez zagranicznych turystów za poziom czystości. Dawna stolica Polski ma aż 98,5 proc. pozytywnych recenzji dotyczących porządku na ulicach i w miejscach publicznych. "Nieskazitelna reputacja Krakowa prawdopodobnie wynika z czegoś więcej niż tylko dobrego sprzątania ulic. W ciągu ostatniej dekady Polska zainwestowała znaczne środki w systemy gospodarki odpadami i utrzymanie przestrzeni publicznej (...) Zwarta, przyjazna pieszym zabudowa Krakowa również odegra swoją rolę, pozwalając odwiedzającym doświadczyć czystości miasta na własnej skórze" - czytamy w rankingu.

Warszawa z czwartym wynikiem

Warszawa zajęła czwarte miejsce z wynikiem 97,8 proc. "Warszawa pokazuje, że czystość to nie tylko domena południowej Polski. Stolica łączy nowoczesną infrastrukturę z terenami zielonymi, aby stworzyć czystą przestrzeń dla turystów i mieszkańców" - czytamy w radicalstorage.com.

Pierwsza dziesiątka rankingu prezentuje się następująco:

Kraków,

Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,

Singapur,

Warszawa.

Rijad (Arabia Saudyjska),

Praga (Czechy),

Maskat (Oman),

Dubaj (ZEA),

Fukuoka (Japonia)

Lista najbrudniejszych miast na świecie

Pod względem najbrudniejszych miast na świecie, prym wiedzie Budapeszt, który zebrał 37,9 proc. negatywnych opinii dotyczących czystości. Zaraz za nim uplasowały się kolejno: Rzym, Las Vegas, Florencja, Paryż, Mediolan, Werona, Frankfurt nad Menem, Bruksela, Kair, Heraklion, Nowy Jork, Barcelona, Johor Bahru, Sewilla, San Francisco, Miami, Hajdarabad, Londyn oraz Osaka.