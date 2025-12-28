W niedzielę prezydent USA Donald Trump przyjmie prezydenta Ukrainy w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, aby kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Sam fakt spotkania jest traktowany jako oznaka postępów w negocjacjach, lecz nie jest jasne, czy da ono konkretne rezultaty.

Zełenski o "losach wojny"

"Losy wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, mogą rozstrzygnąć się jeszcze przed końcem tego roku, jednak zależy to głównie od partnerów Kijowa" - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Generał Polko: Rosja nie jest gotowa do ustępstw

"Żeby doszło do porozumienia muszą tego chcieć obie strony, a strona rosyjska nie jest skłonna do jakichkolwiek porozumień. Jeśli prowadzi się negocjacje, mówi się o negocjacjach, to obie strony muszą być skłonne do jakichś ustępstw, a strona rosyjska nie tylko nie jest skłonna do ustępstw, a wręcz eskaluje - nie chce zatrzymać się na obecnej linii frontu, żąda od Ukrainy de facto kapitulacji, przekazania kolejnych obszarów" - powiedział w Polsat News były szef BBN i były dowódca jednostki wojskowej GROM gen. Roman Polko.

"Płaci za to Europa"

Generał Roman Polko uważa, że niedzielne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie "do niczego nie doprowadzi". "To kolejna odsłona takiej szopki, która się rozgrywa przez to że, prezydent Zełenski nie może urazić prezydenta Trumpa, bo od Stanów Zjednoczonych uzależnione jest w dużej mierze wsparcie uzbrojeniem. Płaci za to co prawda Europa, ale to jednak USA dysponują nowymi środkami uzbrojenia czy dostępem do informacji wywiadowczych" - powiedział wojskowy w Polsat News.

"Zełenski traktowany przedmiotowo"

Zdaniem generała prezydent Ukrainy "traktowany jest przedmiotowo" przez Donalda Trumpa. "Nie przed nim są rozwijane czerwone dywany. Musi zacisnąć zęby i w tej grze uczestniczyć" - zauważył wojskowy. Gen. Polko stwierdził również, że "nie ma scenariusza" na zakończenie wojny w Ukrainie.

20-punktowy plan pokojowy

20-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy będzie jednym z tematów spotkania prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, które w niedzielę odbędzie się na Florydzie w posiadłości i prywatnym klubie Trumpa Mar-a-Lago. Zełenski powiedział, że uzgodnione zostało 90 proc. 20-punktowego planu pokojowego. Trump z kolei zapowiadał, że widzi sens spotkania z Zełenskim tylko wtedy, jeśli będzie widział szansę dopięcia porozumienia pokojowego.