Bożonarodzeniowa stajenka to nie jedyny nowy zwyczaj wprowadzony przez Prezydenta Karola Nawrockiego. 1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim. Flaga zdjęta z masztu będzie przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce" - przekazał na platformie X szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Flaga z Pałacu Prezydenckiego będzie trafiać m.in. do szkół

Z postu Pawła Szefernakera wynika, że flagi będą trafiać m.in do szkół, strażaków czy innych służb. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił natomiast, że biało-czerwona flaga umieszczona nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym.

"Flaga - znak ciągłości"

"Flaga jest znakiem ciągłości - od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - napisał Leśkiewicz na platformie X. W zeszłym tygodniu przed Pałacem Prezydenckim stanęła szopka betlejemska. Konstrukcja stajenki jest darem od miasta Zakopane - rzeźbione w lipowych pniach postacie w szopce pochodzą z gminy Poronin i wykonali je tamtejsi artyści-rzeźbiarze.