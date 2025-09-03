Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla Ukrainy, ruszyła publiczna debata na temat wypłat 800 plus dla dzieci ukraińskich rodzin mieszkających w Polsce. Jak podaje "Super Express", z najnowszego sondażu wynika, że 54 proc. Polaków popiera przyznawanie świadczenia wyłącznie pracującym rodzicom.
W sondażu przeprowadzonym dla "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster zapytano, czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni dostawać 800 plus na dziecko.
54 proc. wybrało odpowiedź, że "tak, ale tylko ci, którzy pracują". 29 proc. ankietowanych uważa, że Ukraińcy "nie powinni otrzymywać" świadczenia, a 11 proc. respondentów uznało, że Ukraińcy powinni dostawać 800 plus "tak, jak wszyscy". Pozostali nie mieli zdania na ten temat.
Badanie wykonano 30 sierpnia i 1 września na próbie 1000 dorosłych Polaków.
