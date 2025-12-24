Wigilia i Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań przy świątecznym stole, ale także wspólnego oglądania filmów czy programów telewizyjnych.

Główne stacje takie jak TVP, Polsat i TVN przygotowały dla widzów specjalną, świąteczną ramówkę. Wśród propozycji na Boże Narodzenie 2025 znalazło się zarówno filmy znane i lubiane, ale można znaleźć też kilka nowości oraz specjalnych koncertów. Co stacje telewizyjne proponują na czas Wigilii i Bożego Narodzenia 2025?

Boże Narodzenie 2025 w telewizji. Co pokaże TVP, TVN i Polsat?

Boże Narodzenie 2025 w telewizji upłynie m.in. pod znakiem specjalnych koncertów i świątecznych wydań programów. Widzowie TVP2 będą mogli zobaczyć "25 lat miłości: Jubileusz M jak miłość" z udziałem gwiazd serialu m.in. Teresą Lipowską, Katarzyną Cichopek czy gościem specjalnym, którym będzie Edyta Górniak. Po emisji jubileuszu widzowie zobaczą 1. odcinek serialu "M jak miłość".

Tego dnia TVP2 pokaże również koncert "Żyć się chce", w którym wystąpi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Specjalny odcinek świąteczny programu "Mam Talent!" przygotował z kolei TVN. Wśród propozycji filmowych nie zabraknie takich kultowych filmów, jak "Miś" czy "Kogel-mogel". Tradycji stanie się zadość i w Wigilię o godz. 20:00 Polsat wyemituje film "Kevin sam w domu". TVN z kolei pokaże nową wersję "Akademii Pana Kleksa" - 26 grudnia a 25 grudnia "Poskromienie złośnicy 2".

Boże Narodzenie 2025 w telewizji. Co i gdzie zobaczyć? PROGRAM TV

Wigilia - 24.12

TVP1

10:35 Świąteczna zorza

12:05 Miss Potter

TVP2

12:20 Przepis na piękne święta

20:05 Teraz albo nigdy

21:55 Miłość jak miód

23:40 Święta o smaku miłości

Polsat

08:35 Pierwsza gwiazdka

10:25 Święty Mikołaj z 34. ulicy

19:30 Pada Shrek

20:00 Kevin sam w domu

22:20 Rodzinny dom wariatów

TVN

12:30 Wonka

16:40 Listy do M.

19:45 Shrek Trzeci

21:35 Poskromienie złośnicy

23:55 Król życia

Boże Narodzenie - 25.12

TVP1

08:20 Święta u Foxów

10:00 Pan zabawka

22:35 Red

TVP2

06:40 Uwierz w magię świąt

08:10 Niania na święta

09:45 Emma

11:55 Śniadanie u Tiffany'ego

17:15 "25 lat miłości: Jubileusz M jak miłość"

20:00 i 21:10 "Żyć się chce" – jubileusz Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

22:25 Uczciwy złodziej

Polsat

08:20 Madagwiazdka

08:50 Dawid i elfy

11:15 101 dalmatyńczyków

13:30 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa

16:30 Kevin sam w domu

19:35 Kraina lodu. Przygoda Olafa

19:55 Kraina lodu II

22:10 Holiday

TVN

06:10 Batwheels

06:20 Mała stopa

11:25 Autentyczni z Agnieszką Chylińską

12:15 Fred Claus, brat świętego Mikołaja

14:40 Kogel-mogel

16:50 Listy do M. 2

19:45 "Mam Talent pod choinkę"

21:35 Poskromienie złośnicy 2

23:50 Mroczny Rycerz powstaje

Boże Narodzenie - 26.12

TVP1

08:55 Świąteczna rozgrywka

10:30 O psie, który jeździł koleją

12:15 A właśnie, że tak!

14:00 Miś

20:30 Trzej muszkieterowie: D'Artagnan

22:40 Zołza

TVP2

07:20 Królewska Gwiazdka z corgim

08:55 Gwiazdka z północnego nieba

10:25 Jak uratować święta

12:10 Miłość jak miód

16:20 Cudowny chłopak

18:20 Ślubne wojny

22:00 Licencja na zabijanie

Polsat

13:55 Święta last minute

16:10 Kraina lodu. Przygoda Olafa

16:40 Kraina lodu II

19:35 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka

19:55 Król Lew

22:25 Valerian i Miasto Tysiąca Planet

TVN