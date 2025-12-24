Wigilia i Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań przy świątecznym stole, ale także wspólnego oglądania filmów czy programów telewizyjnych.
Główne stacje takie jak TVP, Polsat i TVN przygotowały dla widzów specjalną, świąteczną ramówkę. Wśród propozycji na Boże Narodzenie 2025 znalazło się zarówno filmy znane i lubiane, ale można znaleźć też kilka nowości oraz specjalnych koncertów. Co stacje telewizyjne proponują na czas Wigilii i Bożego Narodzenia 2025?
Boże Narodzenie 2025 w telewizji. Co pokaże TVP, TVN i Polsat?
Boże Narodzenie 2025 w telewizji upłynie m.in. pod znakiem specjalnych koncertów i świątecznych wydań programów. Widzowie TVP2 będą mogli zobaczyć "25 lat miłości: Jubileusz M jak miłość" z udziałem gwiazd serialu m.in. Teresą Lipowską, Katarzyną Cichopek czy gościem specjalnym, którym będzie Edyta Górniak. Po emisji jubileuszu widzowie zobaczą 1. odcinek serialu "M jak miłość".
Tego dnia TVP2 pokaże również koncert "Żyć się chce", w którym wystąpi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Specjalny odcinek świąteczny programu "Mam Talent!" przygotował z kolei TVN. Wśród propozycji filmowych nie zabraknie takich kultowych filmów, jak "Miś" czy "Kogel-mogel". Tradycji stanie się zadość i w Wigilię o godz. 20:00 Polsat wyemituje film "Kevin sam w domu". TVN z kolei pokaże nową wersję "Akademii Pana Kleksa" - 26 grudnia a 25 grudnia "Poskromienie złośnicy 2".
Boże Narodzenie 2025 w telewizji. Co i gdzie zobaczyć? PROGRAM TV
Wigilia - 24.12
TVP1
- 10:35 Świąteczna zorza
- 12:05 Miss Potter
TVP2
- 12:20 Przepis na piękne święta
- 20:05 Teraz albo nigdy
- 21:55 Miłość jak miód
- 23:40 Święta o smaku miłości
Polsat
- 08:35 Pierwsza gwiazdka
- 10:25 Święty Mikołaj z 34. ulicy
- 19:30 Pada Shrek
- 20:00 Kevin sam w domu
- 22:20 Rodzinny dom wariatów
TVN
- 12:30 Wonka
- 16:40 Listy do M.
- 19:45 Shrek Trzeci
- 21:35 Poskromienie złośnicy
- 23:55 Król życia
Boże Narodzenie - 25.12
TVP1
- 08:20 Święta u Foxów
- 10:00 Pan zabawka
- 22:35 Red
TVP2
- 06:40 Uwierz w magię świąt
- 08:10 Niania na święta
- 09:45 Emma
- 11:55 Śniadanie u Tiffany'ego
- 17:15 "25 lat miłości: Jubileusz M jak miłość"
- 20:00 i 21:10 "Żyć się chce" – jubileusz Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.
- 22:25 Uczciwy złodziej
Polsat
- 08:20 Madagwiazdka
- 08:50 Dawid i elfy
- 11:15 101 dalmatyńczyków
- 13:30 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
- 16:30 Kevin sam w domu
- 19:35 Kraina lodu. Przygoda Olafa
- 19:55 Kraina lodu II
- 22:10 Holiday
TVN
- 06:10 Batwheels
- 06:20 Mała stopa
- 11:25 Autentyczni z Agnieszką Chylińską
- 12:15 Fred Claus, brat świętego Mikołaja
- 14:40 Kogel-mogel
- 16:50 Listy do M. 2
- 19:45 "Mam Talent pod choinkę"
- 21:35 Poskromienie złośnicy 2
- 23:50 Mroczny Rycerz powstaje
Boże Narodzenie - 26.12
TVP1
- 08:55 Świąteczna rozgrywka
- 10:30 O psie, który jeździł koleją
- 12:15 A właśnie, że tak!
- 14:00 Miś
- 20:30 Trzej muszkieterowie: D'Artagnan
- 22:40 Zołza
TVP2
- 07:20 Królewska Gwiazdka z corgim
- 08:55 Gwiazdka z północnego nieba
- 10:25 Jak uratować święta
- 12:10 Miłość jak miód
- 16:20 Cudowny chłopak
- 18:20 Ślubne wojny
- 22:00 Licencja na zabijanie
Polsat
- 13:55 Święta last minute
- 16:10 Kraina lodu. Przygoda Olafa
- 16:40 Kraina lodu II
- 19:35 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka
- 19:55 Król Lew
- 22:25 Valerian i Miasto Tysiąca Planet
TVN
- 11:25 Autentyczni z Maciejem Maleńczukiem
- 12:10 Galimatias, czyli kogel-mogel II
- 16:50 Listy do M. 3
- 19:45 Akademia pana Kleksa
- 22:20 Mission: Impossible
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję