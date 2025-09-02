Polacy wybrali najskuteczniejszego polityka. Wyniki sondażu

Ankietowanym zapytano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w Polsce?".

Najwięcej badanych wskazało Donalda Tuska. Szef rządu otrzymał 28,1 proc. poparcia. Na drugim miejscu wśród najskuteczniejszych polityków znalazł się Jarosław Kaczyński (23,5 proc.), zaś trzecie miejsce w tym rankingu zajął Sławomir Mentzen (11,3 proc.).

Dopiero na czwartym miejscu w tym zestawieniu znalazł się prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowali się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.), były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.), wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (0,4 proc.).

14 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13–16 sierpnia metodą CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych/wywiadów internetowych) na próbie 1000 osób.

Nowy sondaż partyjny. Mała różnica między PiS a KO

We wtorek opublikowano również wyniki nowego sondażu partyjnego IBRiS dla Onetu. Koalicja Obywatelska uzyskała 28,5 proc. głosów respondentów. To wzrost o 2,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z czerwca, w którym po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach widać było spadek poparcia dla KO.

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło wynik 28,3 proc., co oznacza spadek o 2,2 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z poparciem 14,4 proc. Kolejna w zestawieniu jest Lewica z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Cztery inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Chodzi o Razem z 4,2 proc. ( wzrost o 0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej z 3,4 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.) i Polska 2050 z 2,3 proc. (spadek o 2,3 pkt proc.).