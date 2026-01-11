Czym właściwie jest CRISPR?

CRISPR to precyzyjne narzędzie do edycji genów, często porównywane do genetycznych nożyczek. Pozwala naukowcom w kontrolowany sposób wyłączać, zmieniać lub „poprawiać” konkretne geny w DNA organizmu – bez wprowadzania obcego materiału genetycznego.

Technologia ta została opracowana na podstawie naturalnego mechanizmu obronnego bakterii i zrewolucjonizowała biologię, medycynę oraz rolnictwo. W przypadku roślin CRISPR umożliwia szybkie uzyskanie cech, które wcześniej wymagały wielu pokoleń krzyżowania, takich jak:

większa odporność na choroby i suszę,

lepsze plony,

łatwiejsza uprawa i zbiór,

poprawiony smak lub wartość odżywcza.

Naturalny smak, ale trudna uprawa

Miechunka pochodzi głównie z Ameryki Południowej i zyskuje popularność dzięki wysokiej wartości odżywczej oraz charakterystycznemu połączeniu słodyczy i kwasowości. Problemem pozostaje jednak jej dziki charakter – rośliny są duże, rozłożyste i trudne w zbiorze, co utrudnia uprawę na większą skalę. – To roślina, która nigdy nie została w pełni udomowiona – podkreślają naukowcy.

Genetyczny „skrót” do lepszych plonów

Zespół badawczy zastosował CRISPR do zmiany genów odpowiedzialnych za pokrój rośliny, wcześniej badanych u pomidorów i innych psiankowatych. Efekt? Nowe odmiany miechunki były o 35% niższe, bardziej zwarte i znacznie łatwiejsze w pielęgnacji. Dzięki temu można je sadzić gęściej, co zwiększa wydajność upraw.

Setki owoców w imię nauki

Kolejnym etapem była selekcja najsmaczniejszych owoców – bardzo dosłowna, bo polegająca na próbowaniu setek miechunek bezpośrednio z krzaków. Po kilku pokoleniach naukowcy wyhodowali dwie stabilne linie kompaktowych i smacznych roślin, gotowych do dalszego rozwoju. Choć owoce były nieco mniejsze, badacze traktują to jako punkt wyjścia do kolejnych modyfikacji.

Odporność i bezpieczeństwo żywnościowe

Dzięki CRISPR naukowcy planują wzmocnić kolejne cechy miechunki, takie jak:

odporność na choroby i szkodniki,

tolerancja na suszę,

większe i bardziej wyrównane owoce.

W czasach zmian klimatu i rosnącej populacji świata takie podejście może okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Rolnictwo przyszłości zaczyna się dziś

Historia miechunki pokazuje, że nowoczesna biotechnologia nie musi oznaczać „sztucznej żywności”. Wręcz przeciwnie – może pomóc wydobyć potencjał roślin, które od wieków istniały obok nas, ale nigdy nie trafiły do masowej uprawy.

Jeśli nowe odmiany uzyskają niezbędne zgody regulacyjne, miechunka może wkrótce dołączyć do grona popularnych owoców – a jej droga z laboratorium na talerz okaże się znacznie krótsza niż 10 tysięcy lat.

Źródło: Cold Spring Harbor Laboratory