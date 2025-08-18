Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, Polacy są zgodni w ocenie byłych pierwszych dam III RP. Podobne wyniki uzyskały pierwsze damy u respondentów, którzy różnią się wiekiem, płcią i miejscem zamieszkania.
Miażdżąca przewaga
Jak wynika z badania, aż 49,6 proc. ankietowanych wskazało na Jolantę Kwaśniewską. Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, choć jej wynik to zaledwie 14,1 proc. Trzecia Agata Kornhauser-Duda zdobyła 6,7 proc. głosów, a czwarta Danuta Wałęsa 3,6 proc. Ostatnie miejsce zajęła Anna Komorowska z wynikiem 1,9 proc. Sporo osób nie potrafiło jednak wskazać jednoznacznie, którą z pierwszych dam ceni najbardziej. Opcję "trudno powiedzieć/nie mam zdania" wybrało aż 24,1 proc. uczestników sondażu.
Kobiety i mężczyźni są zgodni
Jolanta Kwaśniewska jest niekwestionowaną zwyciężczynią zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 52,3 i 46,7 proc. wskazań), a także we wszystkich grupach wiekowych od najmłodszych (do 24 lat) do najstarszych (powyżej 50 lat). Przy czym warto zauważyć, że wśród najmłodszych Jolantę Kwaśniewską wskazało 20,5 proc. badanych (niecałe 6 pkt proc. więcej niż Marię Kaczyńską), a wśród najstarszych aż 59,4 proc. Za najlepszą pierwszą damę Kwaśniewską uważają też wszyscy ankietowani bez względu na wykształcenie, poziom zarobków czy miejsce zamieszkania - od małych miast po największe metropolie.
Prezydenci III RP
- Wojciech Jaruzelski (1989-1990) - gen. ludowego Wojska Polskiego, I sekretarz KC PZPR w latach 1981-1989, następnie prezydent PRL (1989) i prezydent RP (1989-1990);
- Lech Wałęsa (1990-1995) - pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność", laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983);
- Aleksander Kwaśniewski (1995-2005) - minister w rządach PRL (1985-1989), założyciel SdRP, poseł (1991-1995);
- Lech Kaczyński (2005-2010) - działacz opozycji w PRL, prezes NIK (1992-1995), poseł, senator, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie J. Buzka, prezydent Warszawy (2002-2005);
- Bronisław Komorowski (2010-2015) - działacz opozycji PRL, poseł, minister obrony narodowej (2000-2001), marszałek Sejmu (2007-2010);
- Andrzej Duda (2015-2025) - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, następnie w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł VII kadencji, europoseł VIII kadencji.
- Karol Nawrocki (od 2025) - historyk, w latach 2017–2021 dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w latach 2021–2025 prezes Instytutu Pamięci Narodowej
