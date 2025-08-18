Jak wynika z sondażu SW Research dla Onetu, Polacy są zgodni w ocenie byłych pierwszych dam III RP. Podobne wyniki uzyskały pierwsze damy u respondentów, którzy różnią się wiekiem, płcią i miejscem zamieszkania.

Miażdżąca przewaga

Jak wynika z badania, aż 49,6 proc. ankietowanych wskazało na Jolantę Kwaśniewską. Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, choć jej wynik to zaledwie 14,1 proc. Trzecia Agata Kornhauser-Duda zdobyła 6,7 proc. głosów, a czwarta Danuta Wałęsa 3,6 proc. Ostatnie miejsce zajęła Anna Komorowska z wynikiem 1,9 proc. Sporo osób nie potrafiło jednak wskazać jednoznacznie, którą z pierwszych dam ceni najbardziej. Opcję "trudno powiedzieć/nie mam zdania" wybrało aż 24,1 proc. uczestników sondażu.

Kobiety i mężczyźni są zgodni

Jolanta Kwaśniewska jest niekwestionowaną zwyciężczynią zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 52,3 i 46,7 proc. wskazań), a także we wszystkich grupach wiekowych od najmłodszych (do 24 lat) do najstarszych (powyżej 50 lat). Przy czym warto zauważyć, że wśród najmłodszych Jolantę Kwaśniewską wskazało 20,5 proc. badanych (niecałe 6 pkt proc. więcej niż Marię Kaczyńską), a wśród najstarszych aż 59,4 proc. Za najlepszą pierwszą damę Kwaśniewską uważają też wszyscy ankietowani bez względu na wykształcenie, poziom zarobków czy miejsce zamieszkania - od małych miast po największe metropolie.

