Lotnisko wydało komunikat, w którym czytamy, że "ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z/do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane". "Trwają działania służb państwowych. Dziękujemy za wyrozumiałość" - podkreślono w krótkim oświadczeniu.

Wcześniej o sprawie poformował serwis TVN24. Według internauty, na miejscu trwa akcja służb, w tym uzbrojonych policjantów. Pracuje tam też straż pożarna. Obecnie zamknięta jest droga startowa na lotnisku. Powodem są problemy techniczne- powiedziała TVN24 Monika Chylaszek, rzeczniczka krakowskiego lotniska.

Działania służb na lotnisku w Balicach

Rzecznik prasowy karpackiego oddziału straży granicznej, mjr Jacek Michałowski, w rozmowie z tvn24.pl potwierdził, że na lotnisku prowadzone są "ze względów bezpieczeństwa" działania służb, w których biorą udział między innymi funkcjonariusze tej jednostki. Nie zdradził jednak szczegółów.