Z sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe pod przywództwem Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazłyby się poniżej progu wyborczego - odpowiednio 2,8 i 3,6 proc.

PiS depcze po piętach KO

Koalicja Obywatelska może w tym sondażu liczyć na poparcie 30,1 proc. ankietowanych, a na PiS postawiłoby 28,7 proc. respondentów. W tym zestawieniu kluczową rolę może odegrać Konfederacja, na którą zagłosowałoby 14,6 proc. badanych.

Reklama

Jaki rząd najlepszy?

Jaki rząd byłby najlepszy dla Polski? 19,7 proc. badanych przez pracownię SW Research chciałoby większościowego rządu Koalicji Obywatelskiej. 13,3 proc. chciałoby większościowego rządu Prawa i Sprawiedliwości, a 9,7 proc. - większościowego rządu Konfederacji.

Jak wygląda poparcie dla Konfederacji?

Według sondażu, 13,8 proc. ankietowanych uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłby wspólny rząd PiS i Konfederacji. Z kolei 13 proc. badanych wskazuje na obecną koalicję rządzącą (KO, Nowa Lewica, Polska 2050 oraz PSL) jako najkorzystniejszą dla kraju. Niewielka grupa, bo 4,5 proc. respondentów, widzi przyszłość Polski w sojuszu KO i Konfederacji. Natomiast 9,3 proc. uczestników badania twierdzi, że optymalny byłby zupełnie inny układ polityczny. Aż 16,7 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii sprecyzowanego zdania.