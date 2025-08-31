Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę przyjechali na granicę polsko-białoruską. Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów, przy zmodernizowanej zaporze na granicy w Ozieranach Małych, szef polskiego rządu nawiązywał do przypadającej w niedzielę 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

"Musimy być twardzi wobec Rosji"

"Ostatnie dni i tygodnie wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie pokazują, że żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa" - powiedział w niedzielę premier Donald Tusk. "Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak, jak kiedyś, tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstała »Solidarność«, muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła - zaznaczył szef polskiego rządu. Jak mówił, "dosyć ustępstw, musimy być twardzi i dobrze do tego przygotowani". "Polska dobrze się przygotowuje, a Unia Europejska i osobiście pani przewodnicząca są tutaj także po to, żeby znaleźć argumenty, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ta granica, to jest granica której musimy strzec, w którą musimy inwestować także europejskie pieniądze" - powiedział Tusk.

Reklama

Warto 800 mld euro program na wzmocnienie obronności

Reklama

"800 miliardów euro w ramach planu obronnego mogą i powinny zostać zainwestowane do roku 2030" - powiedziała w niedzielę podczas konferencji prasowej w Ozieranach Małych na granicy polsko-białoruskiej szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Polska będzie największym beneficjentem programu zakupowego SAFE. "Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen. - Musimy także dotrzeć do tego momentu, kiedy ten budżet zacznie działać w długim okresie i musimy już teraz zająć się inwestycjami obronnymi. Tu mamy po pierwsze temat wsparcia finansowego" - dodała. Szefowa KE zwróciła się do premiera Donalda Tuska: "To podczas Twojej polskiej prezydencji uwzględniliśmy 800 mld euro inwestycji w ramach planu obronnego".

"Specjalnie wybrałem to miejsce"

"Nie jesteśmy tutaj, aby czcić rocznicę, ale droga Ursulo, pani przewodnicząca, wybrałem to miejsce - zgodnie też z twoją sugestią - żeby pokazać, na czym polega dzisiaj współczesna solidarność. Dla nas i wtedy, 45 lat temu, Solidarność to było wielkie marzenie o niepodległości, to był wielki ruch, którego zadaniem było także połączenie Europy i odgraniczenie się od złego świata, od ówczesnego imperium zła. I ta granica jest dzisiaj tak samo istotna, jak wtedy istotnym było nasze marzenie, aby wyzwolić się spod sowieckiej dominacji" - mówił premier Tusk.

"Polska krajem frontowym"

"Jestem tutaj po to, aby wyrazić pełną solidarność Europy z Polską jako krajem frontowym" - powiedziała Ursula von der Leyen. "Już od lat ty i Polacy macie do czynienia z celowymi i cynicznymi atakami hybrydowymi" - powiedziała, zwracając się do Donalda Tuska. "Chciałabym podkreślić, że Europa stoi z wami ramię w ramię na wszystkie możliwe sposoby" - zaznaczyła przewodnicząca. "Dlatego patrząc długookresowo na naszą propozycję nowego budżetu na kolejne 7 lat w Unii Europejskiej, potrajamy inwestycje w ochronę i zarządzanie migracją i granicami" - podkreśliła.

O obronności na granicy z Białorusią

W Podlaskiem na 186 km granicy z Białorusią stoi stalowe ogrodzenie o wysokości 5,5 m, jego uzupełnieniem jest bariera elektroniczna działająca na 206 km tej granicy, także na odcinkach rzecznych. Natomiast w Lubelskiem bariera elektroniczna powstała wzdłuż granicznej rzeki Bug; ma długość 171 km. Jak wynika z komunikatu KPRM, oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach jest też m.in. program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy m.in. w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.