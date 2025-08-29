Byli prezydenci USA otrzymują dożywotnią ochronę Secret Service. Zgodnie z prawem Harris jako wiceprezydentce przyznano sześć miesięcy ochrony po zakończeniu sprawowania przez nią urzędu. Okres ten zakończył się 21 lipca. Jednak Biden tuż przed końcem swojej kadencji przedłużył ten okres o rok. Trump uchylił więc w czwartek decyzję swojego poprzednika, która nie była wcześniej ogłaszana publicznie.

CNN podkreśla, że Harris, rywalka Trumpa w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, wkrótce rozpoczyna podróż po USA, podczas której będzie promować swoją nową książkę poświęconą kampanii wyborczej.

Wiceprezydentka jest wdzięczna Secret Service za profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa – powiedziała CNN Kirsten Allen, doradczyni Harris.

Prezydenci i kandydaci na prezydenta USA często mierzą się z zagrożeniami dla swego bezpieczeństwa. W zeszłym roku, podczas kampanii prezydenckiej, doszło do dwóch prób zamachu na Trumpa.

W związku z tym, że Harris była pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą kobietą na tym stanowisku, szczególnie obawiano się o jej bezpieczeństwo - zaznacza CNN. Obawy te nasiliły się po jej nominacji na kandydatkę na prezydenta i utrzymywały się na wysokim poziomie do stycznia.