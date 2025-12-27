"Prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę, że nie może być przywódcą wojennym, który w oczach Trumpa jest główną przeszkodą na drodze do pokoju" z Rosją – napisała brytyjska gazeta.

Opinie analityków wojskowych

"Telegraph" przywołał opinie analityków wojskowych, którzy uważają, że "im dłużej Kijów będzie mógł kontynuować walkę, korzystając ze wsparcia Zachodu, tym większe szanse ma Zełenski na negocjacje na równych warunkach ze swoim rosyjskim wrogiem".

Reklama

Moskwa zmuszona do negocjacji?

Jednocześnie dziennik zwraca uwagę, że ukraiński przywódca poleci na Florydę z jeszcze jedną myślą: im dłużej Ukraina będzie mogła prowadzić walkę, tym trudniej będzie rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi tłumaczyć kontynuowanie inwazji przed swoimi obywatelami. "A jeśli pokój nie nadejdzie wkrótce, ukraińscy politycy uważają, że ich atutem będzie to, że to Moskwa, a nie Kijów, zostanie zmuszona do negocjacji" – czytamy w artykule.

Rok od kłótni w Gabinecie Owalnym

Reklama

"Telegraph" przypomina, że minął prawie rok od spotkania Zełenskiego z Trumpem w Gabinecie Owalnym, które zakończyło się kłótnią wywołaną przez amerykańskiego przywódcę. Wówczas to prezydent USA powiedział, że Zełenski nie ma żadnych kart do rozegrania. Efektem tego było podjęcie decyzji przez Biały Dom o odcięciu dostaw broni oraz przepływu kluczowych informacji wywiadowczych.

"W niedzielę Zełenski najwyraźniej będzie gotowy, by przejść przez złocony hol kurortu Mar-a-Lago, by w końcu ujawnić swoje karty" – przewiduje "Telegraph". Według gazety, prezydent Ukrainy "ma nadzieję, że informując swojego amerykańskiego odpowiednika twarzą w twarz o swej gotowości do kompromisu (w sprawie porozumienia pokojowego – PAP), zapewni stały dopływ broni i informacji wywiadowczych, które są kluczowe dla zapewnienia parytetu na polu walki".

Obopólna nieskłonność do kompromisu

Jak zauważono, przez ostatnie miesiące ani Kijów, ani Moskwa nie były skłonne pójść na kompromisy w najbardziej drażliwych kwestiach planu pokojowego. Zdaniem dziennika, aby przełamać ten impas, Zełenski nie ma innego wyjścia, jak polecieć na Florydę i przedstawić swoje stanowisko w sprawie zawieszenia broni, które zawarte jest w 20-punktowym planie stworzonym przez jego negocjatorów.

Dwa tematy na stole negocjacyjnym

Według gazety na stole negocjacyjnym wciąż leżą dwa tematy: wyraźny podział terytorialny w Donbasie oraz kontrola nad Zaporoską Elektrownią Jądrową.

"Telegraph" ocenił, że "znalezienie dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy wojnę, jest bliższe niż kiedykolwiek".

Przebicie piłki na stronę Putina

Dziennik spekuluje, że "ustępstwa ze strony Ukrainy przebiją piłkę na stronę Władimira Putina, stawiając przywódcę Rosji przed koniecznością podjęcia decyzji". "Język, którym posługuje się Moskwa, może sugerować, że Putin jest gotowy kontynuować walkę" – twierdzi "Telegraph".