Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies w Kalifornii i Decker Eveleth z organizacji analitycznej CNA w Wirginii ustalili, że pociski będą rozmieszczone w pobliżu Krzyczewa na wschodniej Białorusi, około 300 km na wschód od stolicy kraju – Mińska.

Amerykański wywiad potwierdza

Według agencji Reutera, która powołuje się na swoje źródła, ustalenia naukowców są zgodne z ustaleniami amerykańskiego wywiadu.

Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tys. km) Oresznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie zeszłego roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

Pociski Oresznik rozmieszczone na Białorusi

Jak przypomniał Reuters, po spotkaniu w grudniu 2024 r. ze swoim białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką Putin powiedział, że Oresznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie br.

Łukaszenka powiedział w zeszłym tygodniu, że pierwsze pociski zostały rozmieszczone, nie podając jednak lokalizacji. Jak dodał, na Białorusi zostanie rozmieszczonych do 10 wyrzutni Oresznik.

Rozszerzenie zasięgu broni Rosji na Europę

Putin planuje rozmieszczenie tej broni na Białorusi, aby rozszerzyć jej zasięg na Europę – powiedział cytowany przez agencję John Foreman z brytyjskiego think tanku Chatham House.

Według cytowanych przez agencję amerykańskich naukowców baza na wschodzie Białorusi może pomieścić tylko trzy wyrzutnie; pozostałe mogą być rozmieszczone w innej lokalizacji.