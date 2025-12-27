Mocno dyskusyjne dokonania Trumpa

Punktem wyjścia komentarza jest czwartkowy atak wojsk USA na cele Państwa Islamskiego (ISIS) w Nigerii. Trump poinformował, że była to akcja wymierzona w terrorystów prześladujących miejscowych chrześcijan.

Publicysta włoskiego dziennika napisał: „Donald Trump chwali się, że zakończył co najmniej osiem wojen. To stwierdzenie wysoce dyskusyjne. Zdecydowanie łatwiej jest natomiast policzyć liczbę ataków militarnych, które nakazał zaledwie w ciągu jednego roku w Białym Domu”. Autor komentarza zaznaczył następnie, że atak na bazy nigeryjskich zwolenników Państwa Islamskiego był piątą taką operacją.

Najpierw, jak przypomniał, doszło do ciężkiego uderzenia w cele ruchu Huti w Jemenie, a potem na instalacje nuklearne w Iranie, na formacje Państwa Islamskiego w Syrii i na wenezuelskie statki na Karaibach.

„To nie jest dokładnie droga kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla, za jakiego Trump, wspierany przez wielki chór pochlebców, szczerze się uważa. A do tej listy możemy dodać na razie tylko werbalne groźby wobec Grenlandii, niepokojące wahania w sprawie Ukrainy i planu dla Strefy Gazy, który po trzech miesiącach spowolnił, ale nie całkowicie zatrzymał izraelskie bombardowania” - zauważono na łamach „Corriere della Sera”.

Komentator odnotował zarazem, że są tacy w Europie, jak premier Węgier Viktor Orban, włoski wicepremier Matteo Salvini czy lider Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte, którzy mówią: „Pozwólcie działać Trumpowi”.

„Znamy argument, że postępowanie Trumpa nie powinno dziwić. To nic nowego. Także jego poprzednicy podejmowali działania przeciwko islamskim fundamentalistom: George W. Bush i Barack Obama przeciwko Al-Kaidzie, Joe Biden przeciwko Huti, którzy atakowali zachodnie statki handlowe na Morzu Czerwonym. Ale Trump i jego wąski krąg doradców pogrążają świat w coraz bardziej niepokojącym, coraz bardziej toksycznym klimacie. Schemat przyjęty w Nigerii jest tylko najnowszym przykładem metody, która najwyraźniej się utrwaliła” - ocenił publicysta włoskiego dziennika.