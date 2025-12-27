- Powstańcy wielkopolscy podjęli swoją walkę w imieniu kolebki polskości. Podjęli swoją walkę w imieniu swoich ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się imperializmowi pruskiemu - powiedział Nawrocki.

- Podjęli swoją walkę po to, aby Polska była Polską. Bo nie ma Polski bez Wielkopolski i nie ma Wielkopolski bez Polski - podkreślił.

107 lat temu wybuchło zwycięskie powstanie wielkopolskie. "Podjęli walkę, aby Polska była Polską"

Prezydent zaznaczył też, że "nie da się w pełni zrozumieć i pojąć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez świadomości historii ziemi wielkopolskiej", którą określił kolebką polskości i źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczypospolita. Prezydent przypomniał przy tym, że to na ziemi wielkopolskiej tysiąc lat temu król Bolesław Chrobry przyjął koronę, będącą symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego.

Reklama

Prezydent zaznaczył też, że zanim wybuchło zwycięskie powstanie wielkopolskie, ziemia wielkopolska brała udział w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. - Przez ponad 100 lat, znajdując się pod presją imperializmu pruskiego, imperializmu niemieckiego, który stał się jeszcze ostrzejszy po roku 1871 i powstaniu II Rzeszy Niemieckiej i za sprawą Otto von Bismarcka - dodał prezydent, który wieczorem przejdzie ulicami Poznania w Marszu Powstania Wielkopolskiego.

W sobotę mija 107. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, które miało na celu powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Polacy szybko usunęli oddziały niemieckie z Poznania, a do połowy stycznia wyzwolili większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r., w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.