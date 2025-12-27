Trwają prace nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Plan pokojowy ma być tematem rozmów niedzielnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie.

"Trump domaga się od Ukraińców daleko idących ustępstw"

"Donald Trump uważa, że polityka to rozmowy handlowe, deweloperskie, tylko może trochę bardziej skomplikowane. A jednak polityka jest dużo bardziej skomplikowana. Ona dotyczy bardzo wielu sfer, gdzie nie tylko produkt, cena i zysk mają znaczenie, ale także zaakceptowanie decyzji, nastroje społeczne. Trump tego nie rozumie i domaga się od Ukraińców daleko idących ustępstw, bez jakichkolwiek sensownych gwarancji, które by pomogły w utrzymaniu suwerenności tego państwa. To jest dla Ukraińców tragedia" - powiedział w wywiadzie dla Interii były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski o roli prezydenta Karola Nawrockiego

"Mam pretensję, że prezydent (red. Karol Nawrocki) nie wykorzystuje, jak sam mówi, pozycji u Trumpa, żeby mówić jak bardzo niebezpieczne są pomysły amerykańskie mówiące po prostu o sprzedaniu Ukrainy" - podkreślił w wywiadzie dla Interii Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski nie ma złudzeń ws. współpracy prezydenta RP z rządem

Pytany o współpracę rządu z Pałacem Prezydenckim, były Aleksander Kwaśniewski wyraził się jasno. "Nie ma kohabitacji, jest walka" - ocenił. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki ostro krytykował rząd podczas kampanii wyborczej. "Kiedy wydawało się, że może to jest tylko retoryka, to mówi jeszcze gorzej po kampanii. To już jest prawdziwy kłopot, bo mówi to jako prezydent. Więc Polska do 27 roku będzie w paraliżu decyzyjnym, chyba, że nastąpi opamiętanie" - powiedział Aleksander Kwaśniewski.