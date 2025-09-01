Wyniki sondażu pracowni IBRiS, w którym badani zostali spytani, czy ich zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk, opublikowało w poniedziałek Radio ZET.

Kto byłby lepszym premierem? Polacy wybrali między Tuskiem a Sikorskim

Zdaniem 34,7 proc. badanych uznało, że Sikorski byłby lepszym premierem niż Tusk. 14,6 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie", a 20,1 proc., że "raczej".

Odmiennego zdania było 40,6 proc. ankietowanych, z których odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 31 proc., a "zdecydowanie nie" - 9,6 proc. Z kolei 24,8 proc. odpowiedziało, że nie wie, albo wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Czy Polacy akceptują Tuska w roli premiera? Wyniki sondażu są jednoznaczne

Radio Zet podaje, że "analiza wyników badania pod kątem poparcia ankietowanych dla konkretnych partii politycznych pokazuje, że zarówno więcej wyborców KO, jak i PiS czy Konfederacji bardziej akceptuje Tuska na fotelu szefa rządu".

Opcję "tak" wskazuje 39 proc. zwolenników KO, 27 proc. wyborców PiS i 23 proc. sympatyków Konfederacji. Z kolei opcję "nie" - 52 proc. sympatyków KO, 32 proc. osób głosujących na PiS i 31 proc. wyborców Konfederacji.

Wyborcy Trzeciej Drogi nie chcą Donalda Tuska jako premiera

Inaczej rozkładają się opinie wśród wyborców Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL. "Według 62 proc. osób z tej grupy Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. Przeciwnie uważa 29 proc. badanych, a 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie" - informuje Radio Zet.

Badanie zostało wykonane przez pracownię IBRiS metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w dniach 13-14 sierpnia 2025 roku na próbie 1067 Polaków.