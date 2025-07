"Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przez podżeganie do wojny utracił zdrowy rozsądek" - ocenił szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, odnosząc się do wpisu polskiego ministra, w którym zarzucił on węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi grożenie wyjściem z UE.