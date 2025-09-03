Kwalifikacja wojskowa 2026 oficjalnie rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. To w tym okresie wszystkie wezwane osoby będą musiały stawić się przed komisjami lekarskimi. Ogłoszenie o kwalifikacji pojawi się już 16 stycznia, co da wezwanym czas na przygotowanie się do wizyty. Proces kwalifikacji jest kluczowym elementem weryfikacji potencjalnych kandydatów do służby wojskowej w Polsce.

Kwalifikacja ma na celu określenie, czy dana osoba jest zdolna do pełnienia służby wojskowej, czy też ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne. Jest to również okazja do zainteresowania służbą wojskową tych, którzy rozważają taką karierę, ponieważ pozwala ona na poznanie wymagań i możliwości, jakie oferuje Wojsko Polskie.

Kto zostanie wezwany do stawienia się przed komisją?

Zgodnie z rozporządzeniem, wezwane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną ściśle określone grupy. Główną grupę stanowią mężczyźni urodzeni w 2007 roku. Oznacza to, że każdy młody mężczyzna, który w przyszłym roku osiągnie pełnoletność, będzie musiał stawić się przed komisją.

Dodatkowo, wezwani zostaną także mężczyzn urodzonych w latach 2002–2006, którzy z różnych powodów nie przeszli kwalifikacji w poprzednich latach i nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby.

Kwalifikacja wojskowa obejmie również osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby. Ci, których okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku, muszą ponownie stawić się przed komisją w celu weryfikacji ich stanu zdrowia. Dotyczy to również osób, które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Kobiety i ochotnicy

Wśród wezwanych są również kobiety urodzone w latach 1999–2007, które zdobywają kwalifikacje przydatne w wojsku. Dotyczy to studentek i uczennic, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia lub naukę w zawodach istotnych dla armii. Do takich zawodów zaliczają się na przykład kierunki medyczne, weterynaryjne, informatyczne czy psychologiczne.

Rozporządzenie wzywa także ochotników, czyli osoby, które dobrowolnie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. Dotyczy to zarówno osób, które ukończyły 18. rok życia, jak i tych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, które zgłosiły chęć weryfikacji swojej zdolności, o ile nie mają określonej kategorii i nie ukończyły jeszcze 60 lat.

Ważność kwalifikacji wojskowej

Celem kwalifikacji wojskowej jest przede wszystkim określenie przydatności do służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, na którą powołuje się rozporządzenie, proces ten ma na celu przede wszystkim ocenić stan fizyczny i psychiczny wezwanych. Kwalifikacja nie oznacza od razu powołania do służby czynnej, ale jest jej wstępnym etapem. Wynikiem procesu jest nadanie jednej z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej, oznaczanych literami A, B, D lub E.

Kategoria A oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej.

oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej. Kategoria B oznacza czasową niezdolność do służby.

oznacza czasową niezdolność do służby. Kategoria D oznacza trwałą niezdolność do służby w czasie pokoju.

oznacza trwałą niezdolność do służby w czasie pokoju. Kategoria E oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Cały proces jest monitorowany przez państwowe organy. Rada programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych resortów, instytutów i organizacji pozarządowych, ocenia realizację programu i proponuje zmiany.