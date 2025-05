W czwartek Tusk wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w warszawskiej 1. Brygadzie Pancernej bierze udział w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie 8 maja 1945 r.

Tusk: Silna polska armia to najlepsza odpowiedź na traumę II wojny

Mówimy: dzień zwycięstwa, ale przecież wszyscy znamy historię i pamiętamy dramat II wojny światowej, i wiemy, że w naszych, polskich ustach to słowo "zwycięstwo" z 1945 ma gorzki smak - powiedział Tusk.

Spotykamy się dzisiaj, w obecności ponad 2 tys. polskich żołnierzy nie po to, żeby znów z niepokojem i goryczą wspominać tamten czas (...) Jesteśmy dzisiaj tu, by pokazać całej Polsce dzisiejszych dumnych, sprawnych, silnych zdecydowanych żołnierzy - stwierdził.

Jak mówił, Wojsko Polskie liczy już ponad 200 tys. żołnierzy i stało się najliczniejszą armią w UE. Dzisiaj najlepszym lekarstwem na narodową traumę czasów II wojny światowej jesteście wy: polskie wojsko, polscy żołnierze, oficerowie, generałowie. Wojsko już dziś najliczniejsze w Europie, wojsko coraz lepiej zorganizowane i coraz lepiej uzbrojone - zwrócił się do żołnierzy.

Zadeklarował, że "już za kilka lat - i mówię to z pełną odpowiedzialnością" Wojsko Polskie będzie "najsilniejszą armią w Europie". To jest to lekarstwo na traumę z przeszłości (...) Przyszłość nigdy już nie będzie powtórką z tamtej historii - dodał.