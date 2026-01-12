Historia PRL wciąż wzbudza wiele emocji. Protesty, cenzura, pierwsi sekretarze a także niewyjaśnione do tej pory morderstwa na tle politycznym wzbudzają duże zainteresowanie a niekiedy też ogromne emocje. Prawie w każdej dyskusji na temat tamtych czasów pada pytanie czy w 1981 musiało dojść do wprowadzenia stanu wojennego? Sprawdźcie swoją wiedzę na temat historii tamtych lat w naszym quizie.

