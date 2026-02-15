QUIZ. Historia Polski czasów PRL. 6/10 to minimum, ale idź po więcej
dzisiaj, 73 minut temu
Czasy PRL wspominane są wciąż z nostalgią i sentymentem. To też historycznie czas, który wciąż nas ciekawi i zastanawia. W tym quizie zadajemy pytania o historię Polski czasów PRL. Niektóre pytania są banalne, nad innymi trzeba się trochę zastanowić. To co? Zaczynamy?
