Ten quiz nie należy do najłatwiejszych. Co prawda dotyczy zagadnień z historii na poziomie liceum, jednakże dla większości z nas od tamtej pory minął szmat czasu. Nadarza się zatem doskonała okazja, żeby w formie zabawy sprawdzić, co pamięta się ze szkoły. Powodzenia!

