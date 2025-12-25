Ukrywający się od 3 lat Ciro Andolfi z klanu kamorry, działającego we wschodniej części Neapolu, był poszukiwany jako osoba skazana na ponad 8 lat więzienia za przynależność do mafii, wymuszenia i korupcję.

Kryjówka za kaloryferem

Znaleziony został przez karabinierów w kamienicy w dzielnicy Barra w mieszkaniu, które postanowili oni przeszukać po śledztwie prowadzonym w tym rejonie. Gdy usunęli obudowę kaloryfera, okazało się, że również można go zdjąć. Za nim znaleźli dziurę w ścianie, przez którą przestępca wchodził do kryjówki.

Sukcesy włoskich służb

Jak poinformowano, Ciro Andolfi jest 22. aresztowanym w tym roku we Włoszech ukrywającym się przestępcą.