Metalowe szczątki niezidentyfikowanego obiektu jeden z mieszkańców odnalazł w miejscowości Krzywowierzba w gm. Wyryki (Lubelskie), jak podała w poniedziałek policja. "W gm. Wyryki odnaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich znalezienia. Powiadomiono też inne służby, m.in. Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Trwają czynności na miejscu" - poinformowała policja we Włodawie przed godz. 14.

To najprawdopodobniej szczątki rakiety

"Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. W drodze na miejsce zdarzenia jest Żandarmeria Wojskowa" - powiedział rzecznik prasowy płk Paweł Durka. W TVP Info dodał, że "najprawdopodobniej są to szczątki sojuszniczej rakiety służącej do zestrzelenia dronów".

Na Polskę spadły rosyjskie drony

Krzywowierzba-Kolonia, gdzie odnaleziono szczątki obiektu, to jedna z miejscowości, w których we wrześniu spadł rosyjski dron. Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września, sześć statków zostało zestrzelonych przez patrolujące przestrzeń lotnictwo sił NATO.