W piątek w Galerii Palowej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy "Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy", której ekspozycja opowiada o losach dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, którzy zostali wcieleni do armii III Rzeszy.

Krytyka od Dudy po Kosiniaka

Wystawę skrytykował m.in. prezydent Andrzej Duda, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz były szef MON Mariusz Błaszczak.

Do sprawy odniósł się we wtorek prezes PiS, który także skrytykował ekspozycję. W swoim wpisie na platformie X Jarosław Kaczyński nawiązał jednocześnie do ostatnich wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna, w których zakwestionował on dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim, nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. W sprawie wypowiedzi Brauna śledztwo wszczął IPN.

Kaczyński: Czy to skoordynowana akcja?

"Czy to skoordynowana akcja? Najpierw Braun kwestionujący Holokaust i zbrodnie w Auschwitz, a teraz ludzie koalicji 13. grudnia tworzący skandaliczną wystawę Nasi Chłopcy, która ma podprogowo rozmyć odpowiedzialność za tragedię II wojny światowej, a wręcz przypisać ją Polakom" – napisał Kaczyński.

Jego zdaniem to "uderzenie w polską rację stanu i podważanie oczywistych faktów historycznych". "Oburzające jest, że ten proceder legitymizują ludzie sprawujący w Polsce władzę. To wiele mówi..." – stwierdził Kaczyński.

Oświadczenia Muzeum Gdańska

Rzecznik Muzeum Gdańska dr Andrzej Gierszewski w przesłanym PAP w poniedziałek oświadczeniu napisał, że muzeum sprzeciwia się niesprawiedliwym i powierzchownym ocenom pojawiającym się w przestrzeni publicznej w związku z wystawą "Nasi chłopcy. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii III Rzeszy". Muzeum zauważyło, że osoby wygłaszające krytyczne uwagi nie zapoznały się ani z samą ekspozycją, ani z jej kontekstem historycznym i edukacyjnym.

"Ubolewamy nad tym, że narracja wokół wystawy bywa wykorzystywana instrumentalnie dla doraźnych celów politycznych" – napisał Gierszewski.

Przekazał, że wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. "Celem wystawy jest pokazanie tragicznego losu ludzi, którzy po 1939 roku znaleźli się pod brutalnym przymusem – wpisani na Volkslistę, powoływani do Wehrmachtu pod groźbą represji wobec siebie i swoich rodzin" – zaznaczył.

Antysemickie wypowiedzi Brauna

Ostatnie wypowiedzi europosła Grzegorza Brauna kwestionujące dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim, nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau spotkały się z powszechnym potępieniem, m.in. ze strony polityków, IPN, Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektora Muzeum Auschwitz, Gminy Żydowskiej w Warszawie i katolickich duchownych. Premier Donald Tusk określił słowa Brauna jako "hańbę". Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi – podkreślił szef rządu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że ws. wypowiedzi Brauna czas na zdecydowaną reakcję służb.

Poza sprawą tzw. kłamstwa oświęcimskiego prokuratura bada także – na różnych etapach postępowań – inne kontrowersyjne czyny europosła Brauna.