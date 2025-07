Pierwsza dama USA Melania Trump jest w gronie największych sojuszników Ukrainy w Białym Domu – ocenił we wtorek brytyjski portal Independent, nawiązując do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że to właśnie żona uzmysłowiła mu, że przywódca Rosji Władimir Putin prowadzi fałszywą grę polityczną.