Quiz. Jak dobrze znasz hymn Polski? Możesz się zdziwić. Na pytaniu nr 10 każdy się wykłada
dzisiaj, 21 minut temu
Znasz hymn Polski? Co prawda większość z nas apele szkolne ma dawno za sobą, ale w końcu takich rzeczy się nie zapomina. W każdym razie żaden Polak nie powinien. A jednak okazuje się, że ze znajomością hymnu bywa bardzo różnie. Sprawdź się w quizie na 11 listopada!
