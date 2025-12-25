Jak zbierane są ofiary na tacę?

Taca to tradycyjny, od wielu lat praktykowany sposób, zbierania w kościele katolickim ofiar pieniężnych od wiernych podczas mszy świętej. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na utrzymanie parafii, czy kościoła, opłacanie rachunków, remonty, pensje dla pracowników m.in. organisty czy pracowników zakrystii a także na akcje specjalne lub działania charytatywne.

Koniec tradycyjnej tacy w kościołach?

Pieniądze zbierane są głównie przez księży, ale bywa, że też przez siostry zakonne lub ministrantów do koszyka. Okazuje się, że ta forma tradycyjnej tacy za jakiś czas może odejść w zapomnienie. W Polsce, jak pisze portal Money.pl, coraz więcej duchownych decyduje się na wprowadzenie bezgotówkowej formy składania ofiar. Już w kilkuset kościołach działają tzw. ofiaromaty. To urządzenia podobne do bankomatów, które umożliwiają ofiarowania pieniędzy na tacę z użyciem karty albo BLIK-a.

Taca bezgotówkowa, czyli ofiaromaty

Ofiaromaty zaczęły pojawiać się w parafiach już w w 2019 roku. Pierwszy, jak przypomina Money.pl, stanął w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, na terenie archidiecezji krakowskiej. Jego pomysłodawcą był Karol Sobczyk, który jest świeckim liderem wspólnoty Głos na Pustyni w Krakowie.

Reakcje na ofiaromat były, jak mówi różne, ale ten sposób składania ofiary przyjął się. Sobczyk uważa, że bezgotówkowa ofiara na tacę to przyszłość wielu kościołów katolickich w Polsce.

Parafią, która zdecydowała się całkiem zrezygnować z koszyków i tradycyjnego zbierania na tacę, jest parafia Imienia Jezus w Poznaniu, znana jako Łacina. Proboszcz, którym jest ks. Radek Rakowski uważa, że to rozwiązanie sprzyja również przejrzystości finansów. Jego zdaniem przejście na ten system dla wiernych nie będzie problemem a wręcz ułatwieniem.

W których kościołach w Polsce są ofiaromaty?

Gdzie jeszcze można znaleźć ofiaromaty? Ze składania takiej bezgotówkowej formy składania ofiary można również skorzystać w: