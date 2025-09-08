Andrzej Duda przeprowadził się do Krakowa. Jak teraz wygląda jego życie?

Andrzej Duda od pewnego czasu jest już na prezydenckiej emeryturze. Wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą przeprowadził się do Krakowa i tam ma zamiar mieszkać na stałe. W rozmowie z Danielem Nawrockim, który prowadzi program w stacji WPolsce24 opowiedział, jak obecnie wygląda jego życie.

Reklama
Andrzej Duda stracił palec. Wyznał, jak doszło do wypadku
Andrzej Duda stracił palec. Wyznał, jak doszło do wypadku

Zobacz również

Okazuje się, że Andrzej Duda i jego żona są obecnie na etapie prac domowych i aranżacji nowego lokum.

Andrzej Duda o przeprowadzce. Kto urządza nowe lokum?

Były prezydent nie ukrywa, że przeprowadzka i przenosiny do Krakowa nie są prostą sprawą. Zajmują sporo czasu i wymagają skoordynowania wielu spraw.

Dużo robót domowych wykonuję sam, takich powiedzmy z zakresu wystroju wnętrza. Tak, buduję garderoby i tak dalej - wyznał Andrzej Duda.

Tego Andrzej Duda nie robi sam. Dlaczego nie prowadzi auta?

Były prezydent przyznał, że sam nie robi jednej rzeczy. O czym dokładnie jest mowa? Okazuje się, że nadal sam nie prowadzi samochodu. Dlaczego jeszcze nie jechałem? No nie wiem, jakoś nie mogę się zebrać. Zresztą cały czas mam auto i tak jest, że poziom ochrony już wprawdzie został obniżony w związku z moim odejściem z bieżącego wykonywania urzędu i zakończeniem misji prezydenckiej - stwierdził.

Ale byli prezydenci w Polsce mają ochronę do końca życia, przy czym zmniejszana ona jest w takich etapach i w tej chwili jestem właśnie w tym momencie troszkę obniżonego poziomu ochrony, ale panowie oficerowie, którzy zajmują się tą ochroną, są nadal ze mną, więc przymierzam się - dodał.