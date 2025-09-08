Andrzej Duda przeprowadził się do Krakowa. Jak teraz wygląda jego życie?

Andrzej Duda od pewnego czasu jest już na prezydenckiej emeryturze. Wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą przeprowadził się do Krakowa i tam ma zamiar mieszkać na stałe. W rozmowie z Danielem Nawrockim, który prowadzi program w stacji WPolsce24 opowiedział, jak obecnie wygląda jego życie.

Okazuje się, że Andrzej Duda i jego żona są obecnie na etapie prac domowych i aranżacji nowego lokum.

Andrzej Duda o przeprowadzce. Kto urządza nowe lokum?

Były prezydent nie ukrywa, że przeprowadzka i przenosiny do Krakowa nie są prostą sprawą. Zajmują sporo czasu i wymagają skoordynowania wielu spraw.

Dużo robót domowych wykonuję sam, takich powiedzmy z zakresu wystroju wnętrza. Tak, buduję garderoby i tak dalej - wyznał Andrzej Duda.

Tego Andrzej Duda nie robi sam. Dlaczego nie prowadzi auta?

Były prezydent przyznał, że sam nie robi jednej rzeczy. O czym dokładnie jest mowa? Okazuje się, że nadal sam nie prowadzi samochodu. Dlaczego jeszcze nie jechałem? No nie wiem, jakoś nie mogę się zebrać. Zresztą cały czas mam auto i tak jest, że poziom ochrony już wprawdzie został obniżony w związku z moim odejściem z bieżącego wykonywania urzędu i zakończeniem misji prezydenckiej - stwierdził.

Ale byli prezydenci w Polsce mają ochronę do końca życia, przy czym zmniejszana ona jest w takich etapach i w tej chwili jestem właśnie w tym momencie troszkę obniżonego poziomu ochrony, ale panowie oficerowie, którzy zajmują się tą ochroną, są nadal ze mną, więc przymierzam się - dodał.